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義大利議員團訪台 陸委會：民主夥伴相互扶持

中央社／ 台北10日電
大陸委員會（陸委會）副主委沈有忠（右2）9日會晤由義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）（左2）所率訪團，訪團關切印太區域和平穩定，期望強化民主供應鏈韌性與合作。（陸委會提供）中央社
大陸委員會（陸委會）副主委沈有忠（右2）9日會晤由義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）（左2）所率訪團，訪團關切印太區域和平穩定，期望強化民主供應鏈韌性與合作。（陸委會提供）中央社

義大利眾議院跨黨派議員團訪台，會晤陸委會副主委沈有忠。沈有忠表示，誠摯歡迎訪團來訪，彰顯民主夥伴相互扶持重要性，台海、區域和平穩定是兩岸與國際社會共同期盼。

大陸委員會（陸委會）10日透過新聞參考資料表示，沈有忠於9日會晤由義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）所率訪團，訪團關切印太區域和平穩定，期望強化民主供應鏈韌性與合作。

沈有忠感謝義大利眾議院外交委員會去年9月無異議通過友台決議案，決議案要求義國政府積極支持台灣有意義地參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）；支持所有協助台灣突破外交孤立的倡議。

沈有忠表示，友台決議案對台意義重大，期盼未來台義有更多的交流與合作。

沈有忠強調，政府堅定「四個堅持」與「四個不變」，將落實「和平四大支柱行動方案」，強化與理念相近國家合作；呼籲中共務實面對中華民國客觀存在的事實及台灣的自由民主制度，新的一年來臨之際，台海、區域和平穩定是兩岸與國際社會共同期盼。

義大利眾議院跨黨派議員團一行6人於8至11日率團訪台，由歐斯納多率團，其他成員包括經濟貿易暨觀光委員會副主席德米凱麗（Paola De Micheli）、財政委員會執行秘書狄巴爾巴（Mauro Del Barba）、媒體傳播政策暨監督委員會副主席蒙塔盧莉（AugustaMontaruli）、外交委員會成員卡亞達（SalvatoreCaiata）及卡洛維尼（Giangiacomo Calovini）。

台海 義大利 陸委會

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