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英媒：習近平將派韓正或王毅出席川普就職典禮

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國國家副主席韓正。（美聯社）
中國國家副主席韓正。（美聯社）

路透社引述英國《金融時報》週四報導，大陸國家主席習近平將派高級特使出席美國當選總統唐納德·特朗普1月20日的就職典禮。報導引述幾位知情人士的話稱，北京方面已告訴川普的過渡團隊，該官員將代替川普邀請的習近平出席。報道稱，特使還將與川普團隊舉行會談。

如果報導為真，則習近平並未同意川普關於請習親自出席他就職典禮的邀請。

英國《金融時報》引述消息人士的話稱，習近平可能派國家副主席韓正，韓正有時候會代替習擔任禮儀性職務，而另一個選擇是外交部長王毅。該報引述一位知情人士的話說，川普的一些顧問想要政治局常委蔡奇，他被認為作為習近平的得力助手，擁有比韓或王更多的權力。

中國駐華盛頓大使館和川普的過渡團隊沒有立即回應置評請求。川普上個月向習近平發出了邀請，但專家表示，美國最大的地緣政治對手中國領導人出席美國總統就職典禮是史無前例的，並稱其為政治戲劇。

川普週一表示，他和習近平已經透過代表進行了交談，他相信兩位領導人將在他的第二個任期內相處融洽。但即便如此，川普還是任命了眾多對華鷹派人士擔任即將上任的政府中的關鍵職位，其中包括參議員馬可·．盧比歐擔任國務卿，這表明他的對華政策可能比第一個任期更具對抗性。

川普也表示，除非北京採取更多措施制止高度成癮的麻醉品芬太尼的販運，否則他將對中國商品額外徵收10%的關稅。他在競選期間威脅要對中國商品徵收超過 60% 的關稅。

川普 美國 習近平

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