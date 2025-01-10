訪奈及利亞 王毅：支持非洲加強和平安全能力建設

大陸外長王毅近日訪問非洲，9日在奈及利亞首都阿布賈與該國總統提努布舉行會見，和奈國外長圖加爾會談。王毅說，讚賞奈方恪守「一個中國原則」，支持奈方打擊恐怖主義，維護區域和平穩定，表示將推動全球安全倡議在非洲落地生根，堅定支持非洲加強和平安全能力建設、維護自身正當利益。

據大陸外交部，提努布9日會見王毅，王毅提到，去年9月提努布訪陸，和大陸國家主席習近平共同宣布將建設中奈全面戰略夥伴關係，雙方要推動兩國全面戰略夥伴關係不斷向前發展，更要攜手建設新時代全天候中非命運共同體，為全球南方團結合作發揮示範作用。

王毅說，願和奈方加強對接，挖掘合作潛力，拓展合作空間，助力奈及利亞加快發展振興。中方讚賞奈方恪守「一個中國原則」，支持奈方走出符合本國國情的發展道路，支持奈方打擊恐怖主義，維護區域和平穩定，支持奈及利亞在國際舞台上發揮更大作用。

據中方發布，提努布說，奈方高度重視對華關係，落實北京峰會（去年9月中非論壇北京峰會）成果有助於奈及利亞的國家發展，指中國大陸具有重要國際影響力，希望中方支持奈及利亞在國際地區事務中發揮更大作用。

王毅也和奈及利亞外交部長圖加爾舉行會談，表示中方願將共建「一帶一路」、十大夥伴行動和奈及利亞「重燃希望」綱領優先領域有機結合，發揮基建傳統合作優勢，擴大貿易金融合作規模，打造投資合作新亮點，進一步拓展深化中尼務實合作。希望奈方維護好中方企業、人員的安全和合法權益。

王毅和圖加爾會後共同會見記者時，就中國大陸如何幫助非洲維護和平穩定，王毅表示，習近平在中非合作論壇北京高峰會上宣布中非攜手推進現代化六大主張和十大夥伴行動，和平安全都是重要組成部分，中方願和非方一道，推動全球安全倡議在非洲落地生根，攜手建設和平安全的現代化，共築新時代全天候中非命運共同體。

王毅稱，中國將堅定支持非洲人以非洲方式解決非洲問題、堅定支持非洲加強和平安全能力建設、堅定支持非洲維護自身正當利益、堅定支持非洲透過發展促進安全。他提到，中方提出和非方推進安全共築夥伴行動，向非方提供人民幣10億元無償軍事援助，幫助非洲國家培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員，以及願和非方共同進行十大夥伴行動，利用好去年峰會宣布的人民幣3600億元額度資金支持。