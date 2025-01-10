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日中執政黨交流將重啟 石破茂：盼盡快訪陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
日本首相石破茂。歐新社
日本首相石破茂。歐新社

自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁將從十三日起訪陸，重啟與中共的定期對話「日中執政黨交流機制」。日本首相石破茂昨天在與兩人會面中表示，希望自己能夠盡早訪陸，並對這次日中執政黨交流機制會議成果表示期待。

綜合共同社和時事通訊社報導，森山裕向石破茂彙報他將率日本執政黨代表團訪陸，參加日中執政黨交流機制第九次會議的相關事宜，石破茂則表示希望兩人「積累各種層面的交流」並深化黨際交流。

森山裕在會後表示，石破茂稱希望自己能夠盡早訪陸，對日中執政黨交流機制會議成果表示期待，並希望能夠通過會議的重啟，推進各級別日中間交流。

森山裕預計將帶著石破茂的親筆信訪陸，當中提及關於北韓發射彈道導彈等問題，他表示，「日中發揮怎樣的作用十分重要，有很多協商事項」。西田實仁則表示，「該主張的就主張，相互合作的地方就相互合作」。

日經中文網報導，由於新冠疫情和日中關係的惡化，日中執政黨交流機制在二○一八年十月之後中斷，直到中共高層二○二四年五月訪問日本時，雙方才就重啟這一磋商機制達成一致。本次重啟日中執政黨交流機制，也說明兩國政府間的對話將擴展到政黨，政黨間的溝通可能成為解決問題的關鍵，或者對安全保障方面的緊張局勢起到制約作用。

執政黨 機制 石破茂

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