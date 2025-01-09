習近平主持中共中央政治局常委會 提整治形式主義

中共中央政治局常務委員會9日全天召開會議，由中共總書記習近平主持並發表演說，會中還研究部署西藏定日抗震救災工作。據新華社，會議提到，新的一年裡，中央書記處要整治形式主義為基層減負等重點工作落實，從嚴加強自身建設，高品質完成中共中央交辦的各項任務。

中共中央政治局常務委員會9日全天召開會，聽取全國人大、國務院、全國政協、最高法、最高檢的工作匯報，中央書記處工作報告。同日會議中，也研究部署西藏定日抗震救災工作。

據新華社，會議表示，「堅持黨（中共）的全面領導，是我們最大的政治優勢。堅持黨（中共）中央集中統一領導，是我們不斷勝利的根本所在」。

會議強調，今年是「十四五」規劃結束之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，大陸全國人大、國務院、全國政協、最高法、最高檢黨組，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，全面貫徹中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持中共中央集中統一領導這個最高政治原則。

會議還強調，新的一年裡，中央書記處要立足自身職責，增強政治能力，抓好中共黨內法規、群團組織建設改革、整治形式主義為基層減負等重點工作落實，從嚴加強自身建設，高品質完成中共中央交辦的各項任務。

就西藏定日7日發生強震，釀超過三百人死傷，大陸官方稱現已轉為安置和災後重建階段。中共中央政治局常務委員會會議表示，現在抗震救災工作處在關鍵階段，不能有絲毫鬆懈，要求把工作「做得更細一些」，保障受災群眾基本生活，盡快恢復災區正常生產生活秩序等。

據大陸官媒報導，會議也研究了其他事項。

同日，新華社還發布，西藏日喀則市定日縣發生地震以來，多國領導人和國際組織負責人致電（函）習近平表示慰問，名單包括俄羅斯總統普亭，和越南、寮國、古巴、白俄羅斯、哈薩克、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、伊朗、葉門、中非、西班牙、義大利、塞爾維亞等多國元首，還有法國總統馬克宏、日本首相石破茂、韓國代總統崔相穆等。

此外，習近平9日也根據大陸全國人大常務委員會的決定，發布十二項任免駐外大使訊息，其中，任命大陸前副外長鄧勵，任法國大使兼摩納哥大使，肖軍正任駐以色列大使，戴兵任駐韓國大使等。