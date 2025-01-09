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蕭旭岑盼親自說明陸生團風波 陸委會：會按程序來

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
就去年底陸生團訪台期間的風波，馬英九基金會執行長蕭旭岑8日表示，已回函給陸委會要親自說明狀況，對此，陸委會副主委梁文傑9日說，「我們都會按照程序來」。記者陳宥菘／攝影
就去年底陸生團訪台期間的風波，馬英九基金會執行長蕭旭岑8日表示，已回函給陸委會要親自說明狀況，對此，陸委會副主委梁文傑9日說，「我們都會按照程序來」。記者陳宥菘／攝影

馬英九基金會去年邀請陸生團訪台期間，一名陸生脫口「中國台北」掀波，陸委會擬祭行政處分。馬英九基金會執行長蕭旭岑8日在直播節目表示，已回函給陸委會要親自說明狀況，陸委會至今未回應。對此，陸委會副主委梁文傑9日回應，「我們都會按照程序來」。

梁文傑在例行記者會上表示，本案的主管機關是移民署，移民署會召開跨部會的會議作出裁處。而馬英九基金會是回函給移民署，不是回給陸委會。目前馬英九基金會已經將書面陳述意見給了移民署，針對對方希望能夠親自說明，「我們都會按照程序來」。

對於陸生團訪台期間的爭議，梁文傑去年12月11日表示，已經發函給馬英九基金會要求說明，請其陳述意見；將待其陳述意見後，再對於行政懲處部分加以討論。主辦單位馬英九基金會恐面臨六個月至五年內不得再邀請的處分。

另外，網紅八炯「中國統戰紀錄片」揭露稱，目前已有10萬多台灣人持有大陸身分證，引發社會關注。桃園市議員詹江村日前在自媒體拍片自稱持有「中國身分證」，並補充稱「中國」是「中華民國」。

面對移民署7日去函要求釐清身分疑慮，詹江村不但拒絕，更嗆聲「我不會去說明，來逮捕我吧」。對此，梁文傑說，根據陸委會了解，「詹議員已經有向移民署做出說明了」，後續要看移民署就詹江村說明的部分，來做接下來的（調查、處分等）工作。他說，「我看詹議員的臉書好像說今天調查局也有請他去做筆錄，（這代表）政府機關對於對於雙重身份的事情相當重視」。

至於網紅影片中指稱持有大陸身分證的台人，包含跆拳道運動員李東憲，台籍買辦林金城、蘇士恩等的調查進度為何？梁文傑說，「很快會有結果」。

移民署 陸委會 馬英九基金會

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