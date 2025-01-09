復康聯盟黨涉收對岸資金 陸委會：應設國安法庭

復康聯盟黨涉收中國大陸資金發展組織，內政部向憲法法庭聲請解散。陸委會今天表示，該案凸顯反統戰、反滲透工作必要性，應設國安法庭審理涉違國安法案件。

大陸委員會（陸委會）9日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，中共將消滅中華民國設為既定目標，從1949年到現在沒有改變過，對台文攻武嚇、統戰滲透，無所不用其極；反統戰、反滲透工作的確有其必要性，不過從這起案件也看得出來，對於類似國安問題，司法仍有許多漏洞。

他說，過往常會聽到國安案件被輕判案例，可能原因在於法官過於「膠柱鼓瑟」（比喻做事拘泥、不知變通）。

梁文傑舉例，復康聯盟黨一案提到「深圳市新四軍研究會」，表面看起來這是一個照顧中共退役軍人、從事黨史研究的社會團體，很有可能由於其非黨政軍機關，所以收受其金錢、提供情報行為不會被法官認定「為中共黨政軍從事間諜工作」。

他強調，所謂的情報工作或間諜工作會用各種名目掩蓋身分，「難不成我們還要發文去中共國務院或相關機關問他們說：這個人到底是什麼職位？」

梁文傑表示，國安單位努力追查案件，希望法律也要與時俱進，把國安案件當作特殊案件處理，例如成立國安法庭；目前國安法有規定可設立專業法庭審理違反國安法案件，不過設置權限在司法院，目前不清楚司法院處理進度。

內政部8日表示，復康聯盟黨負責人及幹部涉長期收受對岸金援，在台發展組織、吸收軍職背景人員、籌建武裝部隊、刺蒐國軍營區與軍事據點、謀求發動武裝攻擊，被檢察機關依國安法起訴；對於復康聯盟黨行為構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將向憲法法庭聲請解散。