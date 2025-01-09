國安案件常輕判？ 陸委會籲法官與時俱進、設立國安法庭

陸委會副主委梁文傑9日表示，台灣目前面對中共統戰滲透仍有許多法律和司法的漏洞，民眾常聽聞國安案件在法院受到輕判，是因為法官過於膠柱鼓瑟。他呼籲法律和司法系統應與時俱進，把國安案件當作「很特殊的案件」來處理，並提出設立專門的國安法庭的想法。

復康聯盟黨主席屈宏義等7名退役軍人涉嫌收受對岸金援，並秘密籌組狙擊隊作為解放軍攻台時內應，去年遭台中高分檢以違反國安法起訴，全案目前由台中高分院審理中。梁文傑9日主持召開陸委會例行記者會，談及近期中共對台滲透手段時，作出上述表示。

梁文傑說，陸委會一直提醒國人，中共要消滅中華民國是既定目標，從1949年到現在沒改變過，文攻武赫、統戰滲透無所不用其極，所以我們一再呼籲，反統戰、反滲透工作的確有其必要性，但他也坦言，「我們必須承認，目前在法律和司法上仍然有許多漏洞」。

梁文傑說明，民眾常常會聽到國安案件在法院受到輕判，有時候是因為法官過於膠柱鼓瑟，例如本案涉及的「深圳市新四軍研究會」，表面上是一個社會團體，從事中共退役軍人照顧或是黨史研究工作，表面上會以為不是中共黨政軍機關，有的法官會因此認為，收受對方金錢並提供資訊情報不屬於為中共黨政軍從事間諜工作，過去曾碰過很多類似這樣的案例。

「但是大家要知道，所謂的情報間諜工作，一定是用各種名目在掩蓋自己的身分，」梁文傑說，政府也無法發文給中共國務院或是相關機關，詢問相關人等是什麼職位，「這明顯做不到」。

梁文傑表示，類似這樣的案件，我們的國安單位、調查局很努力地追查，也希望法律和司法系統的實務運作上面應該與時俱進，把國安案件當作是一個「很特殊的案件」來處理，譬如成立專門的國安法庭。

他指出，國安法庭的設置在國安法修正以後就有了，但是設置國安法庭的權力在司法院，他並不清楚現在設置的進度是什麼，「這是院與院之間的權力分際，我沒有辦法去干涉」，但是現在國安法裡面已經有說，得設置專門的國安法庭。

根據國安法第19條規定，「法院為審理違反本法之犯罪案件，得設立專業法庭或指定專股辦理。」