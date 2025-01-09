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上海涉台學者來台 陸委會：對於互動做適當安排

中央社／ 台北9日電

上海涉台學者嚴安林、盛九元來台智庫交流，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，關於陸委會與這兩名學者互動的事情，「我們會做適當的安排」。

大陸委員會（陸委會）9日下午召開例行記者會。

梁文傑表示，陸委會樂見兩岸智庫交流，這有助於增進雙方相互理解。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後，兩岸學術交流不斷，光是去年計有300多名校長、副校長層級的對岸學術界人士來台，來台研修陸生也逾2000人。

關於外界關注陸委會是否將與這兩名學者互動交流，梁文傑說，「我們會做適當的安排」、「本會將會和這些學者安排做互動」。

他強調，具體討論些什麼內容就不對外透露，大家應該可以理解，基本上會觸及到兩岸一些具體存在的問題。

梁文傑提到，對於這兩名學者與亞太和平研究基金會餐敘一事也有所掌握，「所有大陸人來台灣我們都有掌握」。

上海國際問題研究院台港澳研究所研究員嚴安林、上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元以上海海峽兩岸研究會名義到訪台灣。

嚴安林、盛九元6日前往國策研究院參與座談，交流對話2小時，探討兩岸交流、未來發展方向等議題，會上討論熱烈。兩人也有與亞太和平研究基金會相關人員餐敘、交流，亞太和平研究基金會為國安局外部智庫單位。

上海 梁文傑 陸委會

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