2025年博鰲亞洲論壇3/25舉行 聚焦世界變局

博鰲亞洲論壇2025年年會將於3月25日至28日在海南博鰲舉行，年會主題為「在世界變局中共創亞洲未來」。

博鰲論壇是由中國舉辦，每年邀集中國在內的部分國家領導人、官員、國際組織負責人、企業代表、專家學者出席會議。

人民日報今天報導，8日舉行的博鰲亞洲論壇2025年年會新聞發布會介紹，今年論壇旨在堅持多邊主義，推動開放發展，在聚焦亞洲發展的同時，共同應對全球挑戰，推動落實聯合國未來峰會成果，構建人類命運共同體。

博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，今年年會將圍繞4大方向設置議題：一是把握大勢，在世界大變局中重建信任，促進合作﹔二是促進增長，推動全球化再平衡，實現包容性發展﹔三是塑造未來，加快落實永續發展目標，更好應對全球性挑戰﹔四是發掘動力，加強人工智慧應用與治理，推動創新發展。年會還將圍繞亞洲經濟一體化和永續發展推出研究報告。

張軍指出，當今世界面臨方向、信任、治理危機，其中最大的挑戰是信任危機。增進互信、促進對話正是論壇年會的特色和優勢，其中包括政府間對話、二軌對話、政商對話、學者對話、經濟對話、文明對話等。希望年會能為減少國際社會的信任赤字發揮積極作用。

海南日報報導，自今年起，年會將設置國別專場活動，給論壇發起國及其他國家提供宣介國情、尋求合作的機會。