快訊

夫妻檔行員自組詐團當內鬼「海撈1.1億」 這家銀行恐吃千萬大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

2025年博鰲亞洲論壇3/25舉行 聚焦世界變局

中央社／ 台北9日電

博鰲亞洲論壇2025年年會將於3月25日至28日在海南博鰲舉行，年會主題為「在世界變局中共創亞洲未來」。

博鰲論壇是由中國舉辦，每年邀集中國在內的部分國家領導人、官員、國際組織負責人、企業代表、專家學者出席會議。

人民日報今天報導，8日舉行的博鰲亞洲論壇2025年年會新聞發布會介紹，今年論壇旨在堅持多邊主義，推動開放發展，在聚焦亞洲發展的同時，共同應對全球挑戰，推動落實聯合國未來峰會成果，構建人類命運共同體。

博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，今年年會將圍繞4大方向設置議題：一是把握大勢，在世界大變局中重建信任，促進合作﹔二是促進增長，推動全球化再平衡，實現包容性發展﹔三是塑造未來，加快落實永續發展目標，更好應對全球性挑戰﹔四是發掘動力，加強人工智慧應用與治理，推動創新發展。年會還將圍繞亞洲經濟一體化和永續發展推出研究報告。

張軍指出，當今世界面臨方向、信任、治理危機，其中最大的挑戰是信任危機。增進互信、促進對話正是論壇年會的特色和優勢，其中包括政府間對話、二軌對話、政商對話、學者對話、經濟對話、文明對話等。希望年會能為減少國際社會的信任赤字發揮積極作用。

海南日報報導，自今年起，年會將設置國別專場活動，給論壇發起國及其他國家提供宣介國情、尋求合作的機會。

博鰲論壇 永續

延伸閱讀

王毅抵剛果會見該國總統 細數中非論壇25年成績

查德總統與總理分別見王毅 總統穆罕默德：支持中國實現國家統一

告別戰狼外交？ 學者分析大陸三大外交方針

人類命運共同體研究中心揭碑 王毅稱習近平重大原創

相關新聞

國安案件常輕判？ 陸委會籲法官與時俱進、設立國安法庭

陸委會副主委梁文傑9日表示，台灣目前面對中共統戰滲透仍有許多法律和司法的漏洞，民眾常聽聞國安案件在法院受到輕判，是因為法...

證實與上海學者互動 陸委會：了解兩岸的具體存在問題

美中台關係面臨新局之際，上海兩重要涉台學者嚴安林、盛九元近日訪台學術交流，包括被認為有綠營背景的智庫。陸委會副主委兼發言...

饒慶鈴赴陸「未報備」見宋濤？ 陸委會：會面早安排好

台東縣長饒慶鈴4日至9日率團訪問大陸，並於4日在北京會見大陸國台辦主任宋濤，由於事先未在赴陸申請計畫先報備，傳出陸委會恐...

日控中國政府涉駭客攻擊 陸：配合美國散布假訊息

針對日本警察廳表示，有駭客組織2019年以來針對日本發起210件網路攻擊案件，且與中國政府有關，中國外交部發言人郭嘉昆今...

海底電纜遭斷疑灰色地帶侵擾 陸委會：目前無明確證據

基隆港外海的海底電纜，日前遭到喀麥隆籍貨輪拖斷，是否與陸籍權宜輪進行灰色地帶侵擾有關受到矚目。對此，陸委會副主委兼發言人...

專家指夏寶龍擴大解讀一國兩制 包含國際意義

中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍今天在北京出席中國全國港澳研究會專題研討會，有與會專家說，他在會上致辭時，擴大解讀了「一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。