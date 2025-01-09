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海底電纜遭斷疑灰色地帶侵擾 陸委會：目前無明確證據

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
野柳東北方海域海底國際電纜本月3日受損，海巡署初判是航經的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成，陸委會今天表示，目前屬於司法調查的階段。圖／海巡署提供
野柳東北方海域海底國際電纜本月3日受損，海巡署初判是航經的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成，陸委會今天表示，目前屬於司法調查的階段。圖／海巡署提供

基隆港外海的海底電纜，日前遭到喀麥隆籍貨輪拖斷，是否與陸籍權宜輪進行灰色地帶侵擾有關受到矚目。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑9日在記者會上，重申我方「不排除有實施灰色地帶侵擾的可能性」這一態度，但也坦言，目前並沒有明確的證據，證明是不是有意圖的行為，所以還要調查。

英媒金融時報日前報導，基隆港外海的海底電纜，日前遭到喀麥隆籍貨輪拖斷，海巡署表示，不排除有陸籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。大陸國台辦昨反駁，這是「民進黨當局」的「憑空臆想」，但我陸委會強調，大陸權宜輪在國際社會惡跡斑斑，政府當然要審慎以對。

就話題持續延燒，今日又傳陸方早些年曾公布切割海纜的「專利工具」，懷疑預謀已久。因此，梁文傑在主持例行記者會時，再次進行回應。

梁文傑表示，對於海底電纜被破壞一事，我政府十分重視，海巡署已進行蒐證，函送地檢署偵辦，因該船現在開到韓國釜山，也請韓國警方協助取證，目前屬於司法調查階段。

梁文傑說，「沒有什麼反中抗中的問題」，是我方有跡象顯示，可能是這艘船所為，但從海巡署目前的說明，從船隻的航跡還無法確認真正的意圖，所以「我們是不排除說有實施灰色地帶侵擾的可能性」。

但梁文傑稍後也表示，海底電纜破壞基本分兩種，一種是有意圖的，一種不是故意的，例如漁船拖網可能造成意外，「最不願意看到的就是那種有意圖性的」，但目前並沒有明確的證據，證明是不是有意圖的行為，所以還要調查。

陸委會副主委兼發言人梁文傑9日主持陸委會例行記者會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑9日主持陸委會例行記者會。記者陳宥菘／攝影

基隆港 梁文傑 海巡署

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