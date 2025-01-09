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證實與上海學者互動 陸委會：了解兩岸的具體存在問題

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑9日主持例行記者會，回應上海兩學者訪台議題，證實會和對方接觸。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑9日主持例行記者會，回應上海兩學者訪台議題，證實會和對方接觸。記者陳宥菘／攝影

美中台關係面臨新局之際，上海兩重要涉台學者嚴安林、盛九元近日訪台學術交流，包括被認為有綠營背景的智庫。陸委會副主委兼發言人梁文傑9日也證實，陸委會「會和這些學者安排作互動」，但具體內容不透露，「不過我想大家可能都會了解到說，兩岸之間的一些具體存在的問題」。

嚴安林是上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長，盛九元是上海交通大學台灣研究中心主任，二人長年從事涉台研究，本月5日到10日以上海海峽兩岸研究會訪團身分訪台，與國策研究院、亞太和平研究基金會等台灣學術界交流，也傳出陸委會邀請會面。

對此，梁文傑9日表示，「他們確實來台灣」，我方立場是兩岸智庫交流，有助於增進雙方的相互理解，「我們也是樂見」。

陸委會是否與兩人見面，梁文傑首先表示，「我們會作適當的安排」。接著面對追問時他再補充，「本會（指陸委會）會和這些學者安排作互動。」

但梁文傑說，具體討論什麼內容就不用透露，「不過我想大家可能都會了解到說，兩岸之間的一些具體存在的問題」。

至於有無傳達給陸方？梁文傑說，「交流互動就是好事情，這是我們的立場。」

梁文傑也提到，疫情結束後，雙方交流不斷，陸方學術界也來了非常多人，光是去年就有300多名校長、副校長層級的人來，來台研修交換陸生也超過2,000人，對於大陸人士來台，陸委會都有掌握。

就上海學者來訪，國策研究院今天稍早表示，座談並非「密會」，7日已於國策研究院網頁公告「國策研究院接待上海海峽兩岸研究會訪團情形」，並稱雙方討論範圍包含兩岸關係、美中關係、國際經貿情勢等議題，純屬學術性交流與意見交換。對於被媒體報導指是「綠營智庫」，國策研究院也表示，其營運經費完全由民間企業捐助，不屬政府智庫，也非政黨智庫。

上海 梁文傑 陸委會

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