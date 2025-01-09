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專家指夏寶龍擴大解讀一國兩制 包含國際意義

中央社／ 香港9日電
中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍。（中通社）
中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍。（中通社）

中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍今天在北京出席中國全國港澳研究會專題研討會，有與會專家說，他在會上致辭時，擴大解讀了「一國兩制」的概念，包括提出其國際意義。

中國國家主席習近平上月底前往澳門，出席慶祝澳門主轉移交25週年大會暨第6屆政府就職典禮，期間他發表講話，提出對「一國兩制」及澳門發展的看法，今早的會議就是解讀習近平在澳門的講話精神。

根據官方香港電台發自北京的報導，香港基本法委員會委員、港澳研究會副會長韓大元在會後表示，習近平在澳門的講話首次概括地提出「一國兩制」具有的價值理念，包括和平、包容、開放、共享，而夏寶龍今早進一步將其提升為「全人類國際公共產品」的概念，比傳統上理解「一國兩制」在理念上更開闊，並解釋包含的國際意義。

報導引述韓大元說，夏寶龍特別提到資本主義制度和生活方式是港澳居民所熟悉，「一國兩制」的生命力就是讓其長期不變，同時香港的國際自由港和單獨關稅區地位也要不變，因為「一國兩制」發展不僅涉及香港，也關係到世界共同發展，大家都是利益攸關者，要共同守護好「一國兩制」。

一國兩制 澳門 香港

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