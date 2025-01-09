快訊

金主愛接班動搖？金與正牽2小孩現身 專家：有望繼承金正恩

陳水扁洗錢罪「第2次」判免訴 判決原因曝光

麻疹初期症狀類似感冒 一張圖看何時出疹與病程時序

聽新聞
0:00 / 0:00

2025博鰲亞洲論壇3/25舉行 呼籲對話降低國際信任危機

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
博鰲亞洲論壇2025年年會新聞發布會8日在北京舉行。（圖／取自人民日報）
博鰲亞洲論壇2025年年會新聞發布會8日在北京舉行。（圖／取自人民日報）

博鰲亞洲論壇2025年年會將於3月25日至28日在海南博鰲舉行，主題為「在世界變局中共創亞洲未來」。博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，當今世界面臨的最大挑戰是信任危機，希望年會能為減少國際社會的信任赤字發揮積極作用。

綜合新華社和人民日報報導，博鰲亞洲論壇2025年年會新聞發布會8日在北京舉行。張軍說明今年的主題「在世界變局中共創亞洲未來」，旨在堅持多邊主義，推動開放發展，在聚焦亞洲發展的同時，共同應對全球挑戰，推動落實聯合國未來峰會成果。

張軍稱，目前已有不少國際和地區組織負責人、部長級高官、世界五百強企業家、知名專家學者確認參加年會，希望能為減少國際社會的信任赤字發揮積極作用，他指出，「當今世界面臨的最大挑戰是信任危機。增進互信、促進對話正是論壇年會的特色和優勢，其中包括政府間對話、二軌對話、政商對話、學者對話、經濟對話、文明對話等」。

本次論壇年會將圍繞四大方向設置議題。分別是：「把握大勢」，在世界大變局中重建信任，促進合作；「促進增長」，推動全球化再平衡，實現包容性發展；「塑造未來」，加快落實可持續發展目標，更好應對全球性挑戰；「發掘動力」，加強人工智能應用與治理，推動創新發展。

按照往例，台灣都會有企業家出席此會。去年參加博鰲亞洲論壇2024年年會的台灣工商界人士包括兩岸共同市場基金會董事長詹火生、宏達通訊董事長王雪紅、威盛集團董事長陳文琦、台新國際商業銀行首席代表陳彥奇等人。

中共 北京 博鰲

延伸閱讀

陸駐聯代表：敘利亞授予東伊運恐怖分子高級職位 中方嚴重關切

國台辦批炒作海纜事故 陸委會：大陸權宜輪惡跡斑斑

俄烏戰將滿3年 烏克蘭人累了…逾半支持割地換和平

葉倫警告：聯邦政府最快1月14日觸及舉債上限

相關新聞

第1級風險 「台海危機」連8年霸榜

美國智庫「外交關係協會」7日公布衝突風險評估年度報告，連續第八年將「台海危機」列為第一級風險，但發生的可能性並非最高等，...

中日重啟執政黨交流機制 石破茂稱希望能盡快訪陸

日本首相石破茂9日與自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁會面，兩人將從13日起訪陸，重啟與中共的定期對話「日中執政黨...

川普2.0時代將開啟 小笠原：陸對台仍採「北風與太陽」策略

川普即將就任美國總統，外界關注川普上任後，將如何牽動美中台三邊變化。有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的...

演員王星驚魂背後…還有174人困緬甸 家屬群聯合求援

中國演員王星被人口販運集團騙往緬甸獲救引發關注；據報導，至少還有174名被困緬甸的「星星」家人還在苦苦等待，有母親已等了...

王星被騙入緬甸詐騙窩點 獲救多虧女友把握黃金72小時

演員王星在泰緬邊境失聯轟動全國，他獲救後在泰國警方公務機上回憶失聯過程，表示在緬甸詐騙窩點像是噩夢，被切斷與外界的一切聯...

證實與上海學者互動 陸委會：了解兩岸的具體存在問題

美中台關係面臨新局之際，上海兩重要涉台學者嚴安林、盛九元近日訪台學術交流，包括被認為有綠營背景的智庫。陸委會副主委兼發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。