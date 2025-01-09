2025博鰲亞洲論壇3/25舉行 呼籲對話降低國際信任危機

博鰲亞洲論壇2025年年會將於3月25日至28日在海南博鰲舉行，主題為「在世界變局中共創亞洲未來」。博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，當今世界面臨的最大挑戰是信任危機，希望年會能為減少國際社會的信任赤字發揮積極作用。

綜合新華社和人民日報報導，博鰲亞洲論壇2025年年會新聞發布會8日在北京舉行。張軍說明今年的主題「在世界變局中共創亞洲未來」，旨在堅持多邊主義，推動開放發展，在聚焦亞洲發展的同時，共同應對全球挑戰，推動落實聯合國未來峰會成果。

張軍稱，目前已有不少國際和地區組織負責人、部長級高官、世界五百強企業家、知名專家學者確認參加年會，希望能為減少國際社會的信任赤字發揮積極作用，他指出，「當今世界面臨的最大挑戰是信任危機。增進互信、促進對話正是論壇年會的特色和優勢，其中包括政府間對話、二軌對話、政商對話、學者對話、經濟對話、文明對話等」。

本次論壇年會將圍繞四大方向設置議題。分別是：「把握大勢」，在世界大變局中重建信任，促進合作；「促進增長」，推動全球化再平衡，實現包容性發展；「塑造未來」，加快落實可持續發展目標，更好應對全球性挑戰；「發掘動力」，加強人工智能應用與治理，推動創新發展。

按照往例，台灣都會有企業家出席此會。去年參加博鰲亞洲論壇2024年年會的台灣工商界人士包括兩岸共同市場基金會董事長詹火生、宏達通訊董事長王雪紅、威盛集團董事長陳文琦、台新國際商業銀行首席代表陳彥奇等人。