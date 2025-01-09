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中國學者高善文接連質疑GDP數據 惹怒習近平下令處分

中央社／ 北京9日電
美媒報導，中國經濟學家高善文繼去年12月初質疑中國過去3年GDP成長率被高估遭禁言後，12月中旬又在美國華府的一場論壇上再度質疑中國的GDP增幅，惹得中共總書記習近平勃然大怒，下令調查並處分高善文。圖為高善文。（取材自抖音百科）
美媒報導，中國經濟學家高善文繼去年12月初質疑中國過去3年GDP成長率被高估遭禁言後，12月中旬又在美國華府的一場論壇上再度質疑中國的GDP增幅，惹得中共總書記習近平勃然大怒，下令調查並處分高善文。圖為高善文。（取材自抖音百科）

美媒報導，中國經濟學家高善文繼去年12月初質疑中國過去3年GDP成長率被高估遭禁言後，12月中旬又在美國華府的一場論壇上再度質疑中國的GDP增幅，惹得中共總書記習近平勃然大怒，下令調查並處分高善文。

華爾街日報報導，高善文出席的這場論壇，是於2024年12月12日由彼得森國際經濟研究所（PetersonInstitute for International Economics）和一家中國智庫在華府聯合舉辦。當時，高善文是中國國投證券首席經濟學家。

知情人士透露，高善文在這場論壇上公開發表的2項觀點激怒了習近平。他的其中一項觀點直指，「我們不知道中國實際經濟成長的真實數字」，「我自己的猜測是，過去2到3年實際數字（中國國內生產毛額GDP年增率）平均可能在2%左右，儘管官方數字接近5%」，這形同質疑中國經濟成長數據的可靠性。

高善文並表示，如果他的猜測是正確的，他認為可能更合理的預測是，中國未來3到5年的經濟成長率在3%至4%之間。「不過我們知道，官方數字將始終在5%左右」。

根據透露，高善文在這場論壇上提出的另一項觀點是，「他們（中國政府）刺激經濟的努力是『機會主義的』」，「他們無法兌現自己的承諾」，這形同懷疑北京方面有能力採取必要措施提振經濟成長，這進一步激怒了習近平。

知情人士表示，習近平下令調查及處分，導致高善文在一段「未指明的時間內」被禁止公開發言。但在目前，高善文被允許保留他的工作。

報導指出，習近平對高善文上述言論的反應，凸顯出中國政府對經濟困境的敏感程度。在習近平的領導下，中國經濟困境已日益嚴重。而中國政府正試圖平息人們對中國經濟將陷入長期低迷的擔憂，近幾個月來，中國政府更一直設法壓制任何有關經濟狀況的負面言論。

在高善文之前，華爾街日報2024年9月份報導，中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬已遭調查，且被拘留並免職，理由是他在一個私人聊天群中批評了習近平對中國經濟的管理，其中包括習近平個人生死的「含蓄言論」。

至於其他被打擊的目標，還包括商業大亨、銀行家和學者，他們中的許多人不是質疑領導層，就是被視為沒有與最高領導層的想法保持一致。

報導提到，在高善文被禁言後，這場運動愈演愈烈。中國證券業協會2024年12月底警告各券商和基金業者，要求確保旗下的經濟學家和分析師在解讀政府政策方面「發揮積極作用」，並增強投資者信心，若有違反者應被解聘。

此後，中共中央辦公廳主任蔡奇今年1月3至4日在「全國宣傳部長會議」上，要求「強化經濟宣傳和預期引導」。報導指出，這實際上是在呼籲壓制對經濟的負面評論。

中國證監會事後表示，中國證券業協會的上述指示，主要是針對發表「不專業、不負責任」言論的首席經濟學家。至於上述指示是否與高善文的言論和習近平的指示有關，中國證監會則回應「其餘均不實」，但沒有詳細說明。此外，高善文所屬的國投證券也沒有回覆置評的請求。

此後，高善文原定今年1月11日在南開大學出席的一場演講，在2024年12月即告取消，理由是「主講嘉賓高善文先生的個人行程安排」。

儘管如此，高善文在華盛頓發表的上述言論，仍在中國國內外許多經濟學家和分析師間被私下分享。但中國官方對高善文和其他敢於直言經濟學家的懲罰，讓那些試圖評估日趨不透明的中國市場真實狀況投資人，受到打擊。

2024年12月3日，高善文在國投證券於深圳舉行的「2025年度投資策略會」上發表演講時直指，與物價、就業及GDP細項數據等對比後，在疫情、房市泡沫自2021年7、8月破滅以來，中國經濟增速每年平均可能高估了3個百分點，累計的經濟總量高估也許有10個百分點。

中共 北京 成長率 習近平 華爾街日報

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