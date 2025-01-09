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川普2.0時代將開啟 小笠原：陸對台仍採「北風與太陽」策略

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本研究台灣政治學者小笠原欣幸。（聯合報系資料照片）
日本研究台灣政治學者小笠原欣幸。（聯合報系資料照片）

川普即將就任美國總統，外界關注川普上任後，將如何牽動美中台三邊變化。有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸，9日在臉書分析表示，大陸國家主席習近平領導層，預計會先觀望美國川普政府的動向，同時在外交舞台上對美國加以牽制，暗中維持步步進逼台灣的既定做法。「2025年仍會是軍事威嚇和拉攏台灣的『北風與太陽』策略，配合檯面下的滲透工作。」

小笠原欣幸指出，大陸對台施壓的態勢雖然升溫，卻也還未到隨時可能爆發「台灣有事」的地步。對大陸而言，台灣內部陷入紛擾，有利於順利推展滲透工作。

小笠原欣幸表示，川普政府仍是很大的變數。拜登政府的對中嚇阻政策和強化美台關係已產生一定成效，使得大陸促統動作停留在口號層面，實質上並未取得進展。這種態勢會如何演變，大陸必定會極其謹慎來觀察美國新政府的動向。對日本而言這也是重大關切事項。

小笠原欣幸認為，對大陸來說，雖然賴清德2024年當選總統令其極為不悅，但之後台灣政局的發展並非全然不利。大陸可能期待在2028年讓民進黨下台。相較於動用武力，拉攏台灣內部的人的成本要低得多，而且在實現政黨輪替後再推進統一會更有成效。

小笠原欣幸指出，如果習近平進入第四任期，反而會比川普更為長久，使得大陸無需操之過急。2025年仍會是軍事威嚇和拉攏台灣的「北風與太陽」策略，配合檯面下的滲透工作。

在兩岸關係方面，小笠原欣幸表示，賴清德承襲前總統蔡英文路線，表示將守護民主化後的中華民國現狀，並重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。同時，賴清德以強硬著稱之餘，也有時拋出「中華民國祖國論」變化球展現賴氏風格。

小笠原欣幸指出，這是一種民進黨試圖吸納國民黨精神堡壘中華民國論述的策略，意在迎合台灣民意普遍支持的維持現狀，以擴大民進黨的支持基礎。

小笠原欣幸表示，大陸對於賴清德轉向中華民國的立場，仍然以「台獨動作」為由，全面否定中華民國的國家性質。這反而讓國民黨在論述空間上更加受限。朝野雙方在意識形態陣地上的爭奪也值得關注。

小笠原欣幸指出，大陸也積極拉攏台灣的YouTube網紅。這類統戰工作的部分內幕，在一位曾經配合中國共產黨，但後來轉向並揭露內情的台灣網紅披露下，真實態樣被公諸於世。中國共產黨試圖透過媽祖廟交流、青年交流、里民交流等各種民間往來，在台灣擴大與大陸「緊密相連」的意識。這種意識的擴散有利於國民黨。

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