上海兩學者來台 與綠營兩智庫等台學術界交流

兩岸政治關係持續對立、川普將就任美國總統之際，上海兩重要涉台學者嚴安林、盛九元近日訪台，與有綠營背景的國策研究院、亞太和平研究基金會交流，是否展開紅綠「二軌對話」受關注。國策研究院指出，雙方就兩岸交流、未來發展方向等相關議題進行座談。

這是新冠疫情後，大陸首次有涉台學者台來與綠營智庫交流，嚴安林是上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長，盛九元是上海交通大學台灣研究中心主任，二人長年從事涉台研究，也曾在疫情前多次透過台北上海雙城論壇、學術交流等方式訪台。

此次，嚴安林、盛九元兩人是以上海海峽兩岸研究會訪團身分，於近日抵台，6日到國策研究院舉行座談，參會者包括國策院副院長郭育仁、執行長王宏仁，和淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中研院歐美所研究員林正義、警察大學公共安全學系副教授游智偉，嚴安林二人也透過餐敘等，和亞太和平研究基金會執行長董立文等台灣學術界人士交流。

其中，國策研究院、亞太和平研究基金會為綠營背景智庫，據了解，雖曾任外交部長與海基會董事長的國策院董事長田弘茂未參與座談，但是否代表紅綠進行「二軌對話」，亦受關注。

據國策研究院揭露訊息，上海海峽兩岸研究會訪團一行兩人由嚴安林教授率領，6日赴國策研究院拜會並舉行座談，就雙方共同關心議題進行兩個小時的對話，雙方亦對於兩岸交流、未來發展方向等相關議題進行座談，「討論熱烈，結果圓滿」。

據指出，總統賴清德已多次公開談及兩岸，陸方想要了解台灣方面的真實想法看情況，同時因受疫情影響，近年兩岸學術界難面對面交流，尤其是大陸學者難抵台交流，希望藉此機會增進了解、減少誤判。同時，雙方也對2025年兩岸關係展望、發展契機、合作方向進行討論。

值得注意的是，媒體報導，就嚴安林二人來台，陸委會也希望安排會面，但有知情人士認為，陸委會主委邱垂正已公開表示，禁止大陸涉台一把手來台，除非約晤，因此，雖二人是學者身分，但機率不高。在完成約四天的訪問後，嚴安林、盛九元預計明日離台。另因時機敏感，此次交流過程各方均相對低調，有學者私下稱，無法講任何話。