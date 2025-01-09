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陸駐聯代表：敘利亞授予東伊運恐怖分子高級職位 中方嚴重關切

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國代表團大使傅聰。 取自大陸常駐聯合國代表團網站
中國常駐聯合國代表團大使傅聰。 取自大陸常駐聯合國代表團網站

中國常駐聯合國代表團大使傅聰紐約時間8日在聯合國安理會討論敘利亞問題的公開會上表示，無論敘利亞國內局勢如何發展，對恐怖主義「零容忍」的底線不能改變。敘利亞軍隊近日向多名外國恐怖作戰分子授予高級職位，其中包括安理會列名的恐怖組織「突厥伊斯蘭黨」也就是「東伊運」的頭目，中方對此表示嚴重關切。

他也表示，安理會通過的第497號決議對戈蘭地區的法律地位作出結論，明確以色列對敘利亞戈蘭地區的佔領是完全無效的。中方重申，敘利亞主權、獨立、統一和領土完整應該受到尊重，安理會關於戈蘭地區的決議必須得到執行。

傅聰表示，目前，敘利亞局勢正處於關鍵階段，面臨艱鉅挑戰。國際社會應加強團結，協調行動，支持並協助敘利亞實現穩定和發展。

他表示，中方支持根據安理會第2254號決議的精神和原則，推動「敘人主導、敘人所有」的政治過程。國際社會要切實尊重敘利亞走符合本國情發展道路的權利，讓敘利亞人民以自主自願的方式，決定國家的未來。中方注意到，原定於1月5日舉行的全國對話大會已被延後。我們期待敘利亞各派系從國家和人民長遠利益出發，開啟開放包容的政治解決過程。中方支持聯合國和裴凱儒特使在這過程中發揮更大作用。

傅聰表示，無論敘利亞國內局勢如何發展，對恐怖主義「零容忍」的底線不能改變。安理會近期就敘局勢發表主席新聞談話，明確各國應打擊安理會列名的所有恐怖組織，拒絕為恐怖分子提供庇護。

他說，據報導，敘利亞軍隊近日向多名外國恐怖作戰分子授予高級職位，其中包括安理會列名的恐怖組織「突厥伊斯蘭黨」也就是「東伊運」的頭目，中方對此表示嚴重關切。我們呼籲敘利亞履行反恐義務，防止任何恐怖勢力利用敘領土威脅別國安全。

他表示，敘利亞是人道局勢最嚴重的國家之一，1,600多萬人深陷人道困境，長期的非法單邊制裁進一步加重了敘民眾的苦難。國際社會應加強對敘援助。聯合國要發揮協調作用，加速執行人道項目，優先保障民眾過冬需求。敘各方應遵守國際人道法，積極配合人道行動，確保人道准入及人道人員安全。

此外他表示，國際社會公認戈蘭地區是敘利亞被佔領土。安理會通過的第497號決議對戈蘭地區的法律地位作出結論，明確以色列對敘利亞戈蘭地區的佔領是完全無效的。中方重申，敘利亞主權、獨立、統一和領土完整應該受到尊重，安理會關於戈蘭地區的決議必須得到執行，1974年《部隊脫離接觸協議》應該得到遵守。

傅聰最後重申，中方對敘利亞長期奉行友好合作政策，從不干涉敘利亞內政。我們願同國際社會一道，繼續為推動敘利亞實現平穩過渡、逐步走上和平發展之路而努力。

安理會 敘利亞 聯合國

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