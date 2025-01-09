查德總統與總理分別見王毅 總統穆罕默德：支持中國實現國家統一

據大陸外交部網站，當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德接見訪非的大陸外長王毅，默罕默德表示，查德堅定支持中國維護領土完整、實現國家統一，反對干涉內政。而稍後查德總理會見王毅時則稱，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，查德堅定地奉行一個中國政策。

穆罕默德請王毅轉達對習近平主席問候和崇高敬意。穆罕默德表示，中國對非合作始終秉持相互尊重、平等互利，富有成果，感謝中方長期以來為非洲特別是查德發展提供的支持。中國是查德重要的戰略夥伴和值得信賴的朋友，兩國關係已成為相互尊重、互利共贏的典範。

他說，中國致力於維護世界公平正義，為解決熱門議題發揮建設性作用，查德願同中方加強溝通協調，捍衛共同立場，維護共同利益。

王毅在開年之初再次以訪非做為外訪的首站，共訪問納米比亞、剛果（布）、查德、奈及利亞四個國家，查德是第三站。

王毅表示，兩國元首共同將雙邊關係提升為戰略夥伴關係，中查合作進入新的階段。中國一貫主張國家不分大小強弱一律平等，反對一切強權霸凌和單邊主義，願同查德加強戰略協調，繼續堅定相互支持。中方讚賞查德堅持獨立自主，走出符合自身國情的發展振興之路。願同查方一道，積極落實兩國元首達成的重要共識和北京峰會成果，加強治國理政經驗交流，透過理念認同夯實政治互信，全方位拓展互利合作，為查德發展振興提供助力，攜手構建新時代全天候中非命運共同體。

穆罕默德並就中國西藏地震向中國政府和人民表達誠摯慰問。

稍後查德總理哈里納在恩賈梅納也會見王毅。曾擔任查德駐華大使的哈里納說，查德把對華關係置於外交政策最優先位置，做中國最堅定、最可靠的夥伴。世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，查德堅定地奉行一個中國政策。查方高度讚賞、完全認同習近平主席提出的人類命運共同體理念和攜手實現世界現代化的願景，期待同中方深化互利合作，實現共同發展。歡迎更多中國企業來查德投資興業。