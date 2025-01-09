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陸批炒作海底電纜 陸委會：權宜輪惡跡斑斑

聯合報／ 記者廖士鋒陳宥菘／北京—台北連線報導
基隆港外海的海底電纜3日疑遭喀麥隆籍貨輪拖斷，國台辦稱海底光纜損壞是「常見海上事故」，「民進黨當局」刻意渲染炒作。陸委會對此回應，大陸權宜輪在國際社會惡跡斑斑。（圖／本報資料照）
基隆港外海的海底電纜3日疑遭喀麥隆籍貨輪拖斷，國台辦稱海底光纜損壞是「常見海上事故」，「民進黨當局」刻意渲染炒作。陸委會對此回應，大陸權宜輪在國際社會惡跡斑斑。（圖／本報資料照）

基隆港外海的海底電纜，日前遭到喀麥隆籍貨輪拖斷，海巡署表示，不排除有陸籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。大陸國台辦昨反駁，這是「民進黨當局」的「憑空臆想」，但我陸委會強調，大陸權宜輪在國際社會惡跡斑斑，政府當然要審慎以對。

就海底電纜事件，大陸國台辦昨日晚間以發言人陳斌華答記者問作出回應。陳斌華表示，全球每年約發生百餘起海底電纜損壞事件，是常見海上事故。

他批評，「民進黨當局在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，憑空臆想，刻意將海纜事故渲染炒作為所謂大陸『灰色地帶威脅』，充分表明其操弄『反中抗中』不擇手段，毫無底線」。

面對國台辦的反駁，陸委會回應指出，本案目前已由檢察官依相關跡證偵辦中，一切照證據走，沒有「反中抗中」的問題。

陸委會表示，大陸權宜輪在國際社會惡跡斑斑，就連波羅的海周邊國家像是瑞典、愛沙尼亞等，都對大陸船隻破壞海底電纜展開調查，我國在馬祖和金門的電纜也曾被挖斷，政府當然要審慎以對。

此前英媒金融時報報導，基隆港外海的中華電信海底電纜，日前疑遭喀麥隆籍貨輪拖斷。報導援引未具名的台灣官員說法指，該船屬於在香港註冊的公司，唯一登記的主管是一位大陸公民郭文傑（Guo Wenjie，音譯）。

國台辦 基隆港 陸委會

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