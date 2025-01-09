「政、經問題交織」腐敗 陸今年要嚴查

中共中紀委第四次全會昨日閉幕，據會後發布會議公報，提出今年要「嚴查政治問題和經濟問題交織的腐敗案件」，和加大跨境腐敗治理力度。相較去年，今年還多點名了要深化消防、高校、開發區等領域的反腐。

中共第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議，於六到八日在北京召開，據新華社刊登會議公報，此次全會出席中紀委委員一三一人，列席二四七人，中共總書記習近平與六位政治局常委全數出席。中共中紀委書記李希作工作報告。

對於今年工作，中紀委全會公報指出，今年是「十四五」規劃結束之年，要「一刻不停懲治腐敗」，嚴查政治問題和經濟問題交織的腐敗案件。

會議要求，要健全不正之風和貪腐問題同查同治機制，嚴查政治問題和經濟問題交織的貪腐案件，著重抓好金融、國營企業、能源、消防、菸草、醫藥、高校（大專院校）、體育、開發區、工程建設和招標等領域系統整治，著力破解新型腐敗和隱性腐敗發現、取證、定性難題。

以及，嚴肅查處濫用職權、玩忽職守、違規決策造成國有資產重大損失問題，堅決查處那些老是拉幹部下水、危害一方的賄賂人，加大跨境腐敗治理力道。

會議公報坦言，要深厚掌握當前反腐敗鬥爭仍嚴峻複雜的形勢，要堅定打贏反腐敗這場攻堅戰、持久戰、總體戰的信心、恆心和決心。

中共近年持續強化反腐力度，新年伊始，央視已連日播放反腐專題片「反腐為了人民」。公開資料顯示，去年，中共中管幹部落馬者至少達五十八人，創下中共十八大以來新高。其中包括九名正部級高官，當中過半以上的官員是在任內被查。