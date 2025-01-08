內政部函釋搞兩國論 蕭旭岑：賴清德應快廢除陸委會

馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，內政部函釋兩岸屬於國與國關係，如真是這樣，賴清德總統、內政部長劉世芳應該盡速廢除陸委會。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請蕭旭岑，討論兩岸議題。

前總統馬英九邀請陸生團訪台，去年12月第三度訪陸，蕭旭岑說，馬英九有進行兩岸交流的急迫感，尤其馬英九有標誌性，如果他們不做兩岸交流，就沒有人敢做。先前陸生宋思瑤脫口「中國台北」惹議，陸委會恐嚇說要開罰馬英九基金會，會引發寒蟬效應。已回函給陸委會要親自說明狀況，陸委會至今未回應。

蕭旭岑說，陸委會批這樣的言論是傷害台灣人民情感，但馬龍來台很多綠營朋友都很高興，甚至私底下要求幫忙要簽名。陸生團走訪台灣各處，很多民眾都是自發而來。傷害的不是人民情感，是傷害那些看到馬龍來太受歡迎，認為抗中保台失效的民進黨政客。

何志勇說，陸委會說陸生講了「傷害台灣人民情感、矮化台灣的言論」，開罰馬英九基金會，其實是學中共的外交措辭。中國大陸「治安管理處罰法」修正案中，原使用「有損中華民族精神、傷害中華民族情感」為開罰依據，但去年認為如此表述太主觀，決定刪除。台灣反而接收下來。什麼叫「傷害人民情感」，要明確定義出來，如果不能定義就是文字獄、不自由的民主。

針對近期五名里長具中國大陸國籍，內政部去函地方公所應依「國籍法」辦理，強調「大陸人民等同我國國民」之解釋即起停止適用，遭質疑是「兩國論」一事，蕭旭岑說，若按內政部的函釋，兩岸屬國與國關係，陸配變成外國人，完全違反憲法。如果賴清德、劉世芳真認為兩岸是兩國，趕快廢除陸委會。

何志勇說，政府過去以行政函釋認定大陸人民亦為中華民國人民，符合我國憲法、兩岸人民關係條例規定，如今行政院發了新函釋，通令各部會停止適用大陸人民為中華民國人民的合憲、合法函釋，並非透過修憲、修法來改變認定，就是人治而非法治。

何志勇指，5位里長有中國大陸國籍，兩岸在各自憲法上並非國與國關係，在中國大陸若要放棄國籍，除非已取得外國籍，但北京不會承認中華民國是外國。目前憲法是如此，綠營認為不適合，應修憲而非僅發布函釋。美國出生公民權的爭議，就是透過1898年華僑黃金德訴美國政府的法院釋憲判決先例解決，非行政機關說了算。

陳學聖說，對岸如果找不到信賴的對口單位，就不敢辦兩岸交流，馬英九願意甘冒天下之大不韙，走很寂寞、最有挑戰的路，兩岸就有機會避掉戰爭，歷史會公認。