中共中紀委全會　定調今年「一刻不停懲治腐敗」

中共第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議8日閉幕並發布會議公報，提出今年要「一刻不停懲治腐敗」，相比去年點名深化金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等領域腐敗問題，今年又多點名消防、高校、體育、開發區等領域的反腐。

根據新華社刊登的會議公報，此次全會出席中紀委委員131人，列席247人，中共總書記習近平與六位政治局常委全數出席。中共中央紀委書記李希作工作報告「深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障」。

此次全會指出，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關去年縱深推動反腐敗鬥爭，深化拓展金融、國企、能源、菸草、醫藥、體育、基建工程和招投標等重點領域反腐，嚴肅查處政商勾連腐敗，深入查處新型腐敗和隱性腐敗，堅持受賄行賄一起查，深化以案促改促治，有力剷除腐敗滋生的土壤和條件。

全會強調，要深厚掌握當前反腐敗鬥爭仍嚴峻複雜的形勢；要堅定打贏反腐敗這場攻堅戰、持久戰、總體戰的信心、恆心和決心。

針對今年工作部署，會議指出，要嚴查政治問題和經濟問題交織的貪腐案件，著重抓好金融、國營企業、能源、消防、菸草、醫藥、大學、體育、開發區、工程建設和招標等領域系統整治，著力破解新型腐敗和隱性腐敗發現、取證、定性難題。要堅決查處那些老是拉幹部下水、危害一方的賄賂人，加大跨國腐敗治理力道。加強對領導幹部配偶、子女及其配偶違規經商辦企業等情況的及時預警監督等。

會議還要求，持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，持續發力懲治「蠅貪蟻腐」，聚焦縣以下，深化「校園餐」、農村集體「三資」管理、鄉村振興資金運用監管、醫保基金管理、養老服務等面向突顯問題治理，紮實推動整治殯葬領域貪腐亂象專項行動。

會議提出，今年將展開「紀檢監察工作規範化法治化正規化建設年」行動，加強政治建設，牢固樹立和實踐正確政績觀，優化幹部選育管用機制。加強作風建設，發揚鬥爭精神，在重大政治原則和大是大非問題上敢於交鋒、勇於亮劍。加強廉潔建設，打造忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍。

公開資料顯示，去年中共中管幹部落馬者至少達58人，創下中共十八大以來新高。其中包括九名正部級高官，當中過半以上的官員是在任內被查。