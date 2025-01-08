中共中紀委全會：嚴查政經腐敗 加大跨境反腐

中共20屆中紀委第4次全體會議今天閉幕，發表會議公報指出，中紀委去年以超常規舉措懲治「蠅貪蟻腐」；今年則要嚴查政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，著重抓好金融、醫藥、體育領域整治，加大「跨境腐敗」治理力度。

全會並要求制定「新時代廉潔文化建設三年行動計劃」（2025至2027年），講好「中國反腐敗故事」。

新華社報導，中共20屆中央紀律檢查委員會第4次全體會議6至8日在北京舉行，中共總書記習近平等7名中央政治局常委均出席會議。習近平已於6日發表「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重」等講話。

根據公報，全會指出，2024年中共中紀委、中國國家監委和各級紀檢監察機關「縱深推進反腐敗鬥爭」，深化拓展金融、國企、能源、煙草、醫藥、體育、基建工程和招投標等重點領域反腐，嚴肅查處政商勾連腐敗，深入查處新型腐敗和隱性腐敗，堅持「受賄行賄一起查」，深化以案促改促治，「有力鏟除腐敗滋生的土壤和條件」。

全會說，2024年中紀委展開群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，以「超常規」舉措懲治「蠅貪蟻腐」；深化政治巡視，對68家部門單位展開常規巡視，首次對金融領域展開聯動巡視、對地級市提級巡視，做實「邊巡邊查、立行立改」。

全會指出，今年是「十四五」規劃結束之年。要「一刻不停懲治腐敗」，「嚴查政治問題和經濟問題交織的腐敗案件」，著重抓好金融、國企、能源、消防、菸草、醫藥、高校（大專院校）、體育、開發區、工程建設和招投標等領域系統整治。

全會提到，要著力破解新型腐敗和隱性腐敗發現、取證、定性難題，嚴肅查處濫用職權、玩忽職守、違規決策造成國有資產重大損失問題，堅決查處那些「老是拉幹部下水、危害一方的行賄人」，加大「跨境腐敗」治理力度。

全會說，要加強對領導幹部配偶、子女及其配偶違規經商辦企業等情況的及時預警監督，推動構建「黨委統一領導、紀委組織協調、有關部門協同聯動」的政治生態分析研判機制，完善對重點行賄人聯合懲戒機制。

全會還提到，持續發力懲治「蠅貪蟻腐」，聚焦縣以下這一關鍵環節、薄弱環節持續抓下去。深化「校園餐」、農村「集體三資」管理、鄉村振興資金使用監管、醫保基金管理、養老服務等方面突出問題治理，紮實推進整治殯葬領域腐敗亂象專項行動。指導各地選擇民生痛點難點因地制宜展開整治，讓群眾「可感可及」。