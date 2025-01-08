川普即將上台 陸智庫：將為南海局勢帶來更多不確定性

美國候任總統川普就任前夕，對各地的政策態度都受到大量關注，在南海政策上，大陸智庫負責人認為，川普第二任期將為南海局勢帶來「更多的不確定性」，但總體上南海仍有望維繫鬥而不破、熱而不爆的局面。專家也強調，西太平洋美軍長期處於過度部署和過度疲勞的狀態，專業性下降，與中共艦機發生意外事件的風險正在升高。

大陸智庫「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波日前撰文分析今年度的南海局勢。他指出，2023年來，菲律賓在南海多點全面挑釁中國大陸，受美國加大介入和「南海仲裁案」裁決等負面因素影響，其他聲索國在「南海行為準則」磋商等議題中，也「顯著提高了要價」，越南的島礁建設和馬來西亞的單邊油氣開發活動正愈演愈烈。今年上述問題和矛盾將繼續發酵，川普（Donald Trump）第二任期將為南海局勢帶來更多的不確定性，但總體仍有望維繫鬥而不破、熱而不爆的局面。

胡波表示，美國對於南海的政策始終是「希望南海天天有事、但不希望南海出大事」，美國樂見東協聲索國與大陸在南海摩擦不斷，從而順勢加大其在南海及台海的戰略布局和對大陸的打壓，但尚沒有做好與大陸在南海進行軍事攤牌的準備和決心。他預期，美國當前的南海政策在川普第二任期仍有望得到延續，同時，西太平洋美軍長期處於過度部署和過度疲勞的狀態，專業性下降，與共軍艦機發生意外事件的風險正在升高。

至於其他主要聲索方，他預期，菲律賓今年「仍會在多點對中國實施挑釁」，而越南占據島礁的擴建工程將進入關鍵期，越方必將擴大在擴建島礁上的裝備和兵力部署；馬來西亞在南海爭議地區的油氣開發仍會繼續推進。

胡波建議，大陸在加強做最壞打算和應對局勢失控準備的同時，也強化應對灰色地帶競爭，將在南海重點針對菲律賓等國的反制維權和危機應對模式逐漸轉變為常態化維權及謀勢。

另一位南海專家、華陽海洋研究中心理事長吳士存近日則在研討會與官方刊物上分別表示，隨著美國南海政策「選邊站」並向菲律賓提供中程飛彈系統、美菲日澳在南海問題上相互勾連、越南在其非法佔據的十餘個島礁加緊擴建，一系列因素導致南海局勢此前的「趨穩向好」難以再續。

吳士存預期，新一屆川普政府在南海問題上將比拜登（Joe Biden）政府更具衝動性和攻擊性。川普政府將在「代理人」策略框架下，強化對菲及其他部分聲索國的安保承諾，通過提高軍備武器援助規模和水準、擴大外交支持、升級聯合軍事行動等更新的招數，以更大力度，利用域內相關國家牽制中國大陸在南海的維權維穩舉措，激化大陸與有關聲索國的矛盾。

他並認為，「中美在南海將因美國軍事活動增多和中國相應維權反制行動力度加大而出現某種形式的衝突風險升級」。