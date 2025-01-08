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復康聯盟黨涉嫌收對岸金援 陸委會：建議聲請解散該黨

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
台中高分檢查獲「復康聯盟黨」主席屈宏義涉嫌長期收受對岸金援，陸委會8日表示，建議主管機關內政部依法查處，聲請解散該黨。（本報資料照片）
台中高分檢查獲「復康聯盟黨」主席屈宏義涉嫌長期收受對岸金援，陸委會8日表示，建議主管機關內政部依法查處，聲請解散該黨。（本報資料照片）

台中高分檢查獲「復康聯盟黨」主席屈宏義涉嫌長期收受對岸金援，除找人參選立委選舉，也吸收多名退役軍人，蒐集台灣重要軍事據點及美國在台協會（AIT）圖資給對岸，並秘密籌組狙擊隊，密謀引十萬解放軍攻台。陸委會8日表示，建議主管機關內政部依法查處，聲請解散該黨。

台中高分檢調查，62歲的屈宏義就讀中華民國陸軍官校，長年在大陸經商，2019年疑與解放軍諜報機構單位接觸後，由屈陸續在台吸收包括6名退役軍人發展組織。屈宏義在2023年成立復康聯盟黨。台中高分檢去年8月以違反國安法起訴，屈宏義遭檢方聲押獲准，延押迄今，其餘涉案人限制出境出海，全案由台中高分院審理中。

陸委會8日透過書面表示，本案顯示該黨有系統性、組織性的為中共在台發展組織，破壞我國國安及社會安全甚鉅，陸委會將建議主管機關內政部依法查處，聲請解散該黨。

內政部8日下午也發布聲明表示，復康聯盟黨的行為危害國家安全及自由民主憲政秩序，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散。

針對涉案人員具有退役軍人身分，陸委會指出，依《國家安全法》第13條規定，軍公教人員不論現役或退伍，倘違反國安法為中國大陸發展組織等罪，經判處有期徒刑確定，將喪失請領退伍給與權利。已經支領部分，將從實行犯罪時起算，予以追繳。

陸委會重申，絕大多數的國軍弟兄都是堅決捍衛國家安全，燃燒自己保衛國人安危的英雄，呼籲少數人士不要受中共利誘貪圖小利，做出違背忠誠誓言、危害家園，令人親痛仇快的行為。

國安法 軍人 陸委會

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