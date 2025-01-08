與何立峰會晤 葉倫直陳中國產能過剩及惡意網路活動
美國財長葉倫與中國國務院副總理何立峰美東時間6日舉行視訊會晤。據美方會議紀要，葉倫向何立峰直陳，中國的非市場政策做法及產能過剩等問題損害了美國工人和企業，若不解決，將繼續對美中雙邊經濟關係產生不利影響。
此外，根據紀要，葉倫在會晤中，還對中國「國家支持的惡意網路活動」表達嚴重關切。
美國駐中國大使館7日晚間公布葉倫（Janet Yellen）與何立峰舉行視訊會晤的中英文版會議紀要，提及葉倫在會晤中向何立峰提到的上述內容。
根據紀要，葉倫美東時間6日與何立峰進行了網路會晤，這是她為「負責任地管理雙邊經濟關係」所做的努力之一。兩人討論了兩國的宏觀經濟發展情況，並還回顧了2024年美中共同成立的「經濟和金融工作組」的工作。
紀要指出，葉倫提出了一些「令人關切的問題」。包括與中國「非市場」政策和做法，以及工業產能過剩有關的問題。她並指出，這些問題損害了美國工人和企業，如果不加以解決，將繼續對中美雙邊經濟關係產生不利影響。
此外，葉倫強調，如果包括中國企業在內的企業，為俄羅斯對烏克蘭的戰爭提供物質支持，它們將面臨「重大後果」。
根據紀要，葉倫還對中國「國家支持的惡意網路活動」及其對雙邊關係的影響，表示嚴重關切。
紀要提到，這次網路通話「坦誠、深入、富有建設性」，雙方都同意溝通和聯繫非常重要。
根據新華社7日發布的中方說法，何立峰與葉倫當天分別以「中美經貿中方牽頭人」與「中美經貿美方牽頭人」身分出席這場視訊會晤，並形容兩人的通話坦誠、深入、富有建設性，雙方並同意保持溝通聯繫的重要性。雙方還同意，在美國政府過渡期內保持溝通、管控分歧，繼續穩定中美經濟關係。
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