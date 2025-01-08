美媒：習近平講話試圖提振信心 股市反應卻大跌

中國國家領導人習近平在2025新年賀詞中試圖提振民眾對中國經濟的信心，然而中國股市、債市和匯市自2日恢復交易以來均大幅下跌。華爾街日報指出，中國是否仍處於上升趨勢，還有待觀察。

習近平在2024年12月31日發表2025新年賀詞，當中提到「我國經濟回暖向好」、「大家要充滿信心」，並強調中國在新能源汽車、半導體、人工智慧等「新質生產力」關鍵領域取得良好進展。

華爾街日報今日報導指出，習近平的講話中，對整體經濟面臨的重大阻力輕描淡寫，包括大約造成18兆美元家庭財富虧損的房地產危機、接近中國國內生產毛額（GDP）約300%的債務以及加劇了螺旋式通縮風險的普遍產能過剩。

報導並指出，中國市場對習近平的講話並不買帳。自2日恢復交易以來，中國股市、債市和匯市均大幅下跌。滬深300指數在2025年首個交易日重挫2.9%，創下2016年以來最糟糕的新年開局。該指數上週累計下跌逾5%。

中國國債收益率也不斷創新低，引發了人們對經濟長期衰退的擔憂。在中國央行上週不再捍衛1美元兌人民幣7.3元的關鍵水平之後，人民幣兌美元匯率跌破7.3。

報導指出，對習近平來說，當前的經濟挑戰是在用新生產力取代傳統生產力的過程中必須承受的痛苦。

習近平在新年賀詞中也表達出同樣的意思。他提到，「當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的」。

報導引述經濟學家和分析人士指出，習近平的戰略存在一個關鍵缺陷，即他優先發展的新興產業，規模遠遠沒有大到可以取代舊產業。一名中國經濟學家表示，「你不能指望每個人都去搞高科技」，中國還有數以百萬計的大學畢業生和農民工每天都在艱難度日。

報導還指出，儘管中國政府一再承諾提振消費，但幾乎沒有採取具體措施增強消費者的購買力。許多經濟學家呼籲中國支持政策由製造業轉向幫助個人，但中國最高領導階層拒絕採納西方的模式。

報導說，中國政府目前釋放的信號，是習近平將繼續堅持其戰略，把中國變成一個更大的工業強國，並讓中國做好與美國和其他西方大國正面交鋒的準備。