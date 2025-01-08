快訊

波波再爆爭議 「姐弟醫師靠爸醫院實習」 衛福部回應了

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

騰訊寧德時代被美列軍企 中：無端指責軍民融合

中央社／ 北京8日電

針對美國國防部騰訊寧德時代等2家中國科技巨頭列入「中國軍事企業」清單，中國商務部發言人今天說，美方此舉是「泛化國家安全概念」，無端指責中國「軍民融合戰略」，中方將採一切必要措施堅決捍衛中國企業合法權益。

中國商務部上午以不具名發言人「答記者問」的名義表示，中方注意到這一情況，並對此「強烈不滿，堅決反對」。

發言人聲稱，美方無視世貿組織規則和市場原則，不斷「泛化國家安全概念，濫用國家力量」，無端指責中國「軍民融合戰略」，並以此為由對中國企業進行「無理打壓」。美方做法「嚴重破壞國際經貿秩序，危害全球產業鏈供應鏈穩定」。

中國商務部發言人說，中方呼籲美方「尊重事實和規則，立即停止錯誤做法」，為中國企業提供「公平、公正、非歧視性」待遇。中方將密切關注有關動向，並將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業合法權益。

外電6日報導，美國國防部將騰訊、寧德時代等2家中國科技企業，被列入在美國營運的「中國軍事企業」清單（亦稱1260H清單），並於翌日在美國聯邦公報（US Federal Register）上公布。

根據報導，這份清單主要用來禁止美國國防部採購這些企業的產品。清單雖不涉及立即禁令，但可能對被列名企業的聲譽造成打擊。因為，這份清單是向美國實體和公司發出嚴厲警告，提醒它們與這些企業展開業務存在風險，還可能增加被美國財政部制裁的壓力。

消息傳出後，騰訊、寧德時代昨天分別在港股及陸股應聲大跌，其中騰訊跌幅高達7.28%；寧德時代也下跌近3%。

騰訊昨天對此回應，騰訊被列入這份名單「顯然是一個錯誤」，該公司並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對公司的業務沒有影響。儘管如此，騰訊仍將與美國相關部門「共同解決誤會」。

寧德時代則表示，該公司從未參與過任何涉及軍事的業務或活動，美國國防部的這項決定「實屬錯誤」。由於該清單並不限制寧德時代與美國國防部以外的其他主體展開合作，此舉對公司業務基本沒有影響。該公司後續會積極與美國國防部溝通和澄清，包括採取必要的法律行動，以維護寧德時代及股東的權益。

國防部 寧德時代 美國 騰訊

延伸閱讀

美國智庫列台海危機第一級風險 對美利益影響高

陸商務部：美無端指責「軍民融合」戰略 危害全球供應鏈穩定

卸任前最後出訪 賀錦麗將赴歐洲、中東和亞洲

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

相關新聞

聯想前進沙國建製造基地 預計2026年開始生產

大陸PC大廠聯想集團8日公布，與沙烏地公共投資基金（PIF）旗下公司Alat完成20億美元投資，以及達成戰略合作協議，聯...

中美禁毒官員視訊通話 王小洪：盼華府展現更多合作誠意

大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪，7日與美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔視訊通話。王小洪表示，希望美方展現更多...

西藏日喀則6.8強震／ 救出407人、安置3萬人 專家研判周邊恐再強震

大陸西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8地震，震源深度10公里，截至當天晚間7時，已造成126人遇難、188人受傷。目前...

西藏大地震 夜間禦寒成燃眉之急災民缺帳篷

中國西藏日喀則市定日縣昨天早上發生芮氏規模6.8強震，多人遇難、受傷。綜合多家中國媒體報導，當地海拔超過4000公尺，救...

陸方：願與美推動穩定關係

美國候任總統川普即將在本月就任，他日前在節目上表示，已透過幕僚與大陸國家主席習近平溝通，且認為兩人能相處融洽，但也指控大...

日喀則6.8強震／「拉張型破裂」 拉薩地塊能量釋放

西藏日喀則市定日縣昨上午九時五分發生規模六點八強震，震源深度十公里。截至昨下午，已記錄到規模三及以上餘震十六次。對本次地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。