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中美禁毒官員視訊通話 王小洪：盼華府展現更多合作誠意

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪（左），7日與美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔視訊通話。王小洪表示，希望美方展現更多合作誠意，重視並解決中方關切。新華社
大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪（左），7日與美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔視訊通話。王小洪表示，希望美方展現更多合作誠意，重視並解決中方關切。新華社

大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪，7日與美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔視訊通話。王小洪表示，希望美方展現更多合作誠意，重視並解決中方關切。

新華社報導，王小洪表示，在兩國元首戰略引領下，過去1年中美禁毒合作取得積極進展，雙方應堅持正確的戰略認知、平等相待、開展對話和合作等成功經驗，推動中美禁毒和執法合作行穩致遠，更好回應人民期待，展現大國擔當。

王小洪也提到，「希望美方展現更多合作誠意，重視並解決中方關切。」

路透稱，去年12月18日，古普塔在智庫機構美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）表示，自2023年11月中美元首舊金山市會晤、同意解決芬太尼問題以來，美中在該議題合作已取得進展。他還提醒即將上台執政的川普政府，必須謹慎行事，以維持當前與中方取得的進展。

去年美國總統大選前，川普就曾揚言，將因芬太尼問題對中國大陸徵收關稅；川普勝選後，又於去年11月25日稱，中國大陸未能兌現在芬太尼走私問題上的承諾，指「毒品正以前所未有水準，透過墨西哥湧入美國。」川普又宣稱將在上任首日，對來自中國大陸所有進口商品加徵10%額外關稅。

當時，陸駐美使館發言人劉鵬宇回應，關於美國加徵關稅問題，中方認為，中美經貿合作的本質是互利共贏，「貿易戰、關稅戰沒有贏家。」

川普 美國

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