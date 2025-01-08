快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

中國民眾對當局打貪顯疲勞 反響大不如前

中央社／ 香港8日電

據指出，中國大陸民眾對當局打貪反腐的行動已有疲勞之感，反響大不如前，甚至有人認為在新聞鏡頭前承認貪腐的官員都是「演員」。

星島日報今天刊文指出，中國國家主席習近平前天在中紀委大會針對反腐敗的講話，語氣凌厲，預示著今年仍將高壓反腐，甚至比去年更加猛烈。

中共18大以來，反腐敗被視為最大的成就之一，比如19大定調「取得壓倒性勝利」，去年中紀委大會也宣稱「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固」。

不過，北京官方去年仍查處了58名中管幹部（多數為省部級），還不包括中央軍委委員苗華等軍方將領，數量達到史上新高。因此，今年的中紀委大會沒有「壓倒性勝利」的字眼，而是以習近平的講話定調，即「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」。

文章認為，中共展開史無前例的反腐風暴，展現了自我革命的決心，但至今仍不斷有「老虎」落馬，令民眾有疲勞之感，凝聚民心的邊際效益也日漸下滑。

比如，北京央視近日又播出反腐大片，司法部前部長唐一軍、貴州省委前書記孫志剛出來懺悔，說「無顏面對、無地自容」，還披露前國家宗教局局長崔茂虎、中石油前董事長王宜林等荒誕貪腐劇情，但民間反響已經大不如前，甚至有人認為他們只是「演員」。

文章質疑指出，按照官方的說法，中共20大產生的新一屆中央委員會，選人標準「嚴把政治關廉潔關」，但為什麼還有那麼多中央委員落馬，甚至是國家領導人級別的秦剛、李尚福、苗華。這說明反腐和官員選拔制度建設仍有待加強。

中共 中紀委 反腐

延伸閱讀

出事了？習近平晉升1上將 重要晉銜儀式「4上將缺席」引猜測

苗華「嚴重違紀」落馬 CNN：凸顯習近平對解放軍高層欠缺信心

【重磅快評】黔驢身居高位不知其愚 才是真正國安危機

習近平視察軍隊 「獨坐」正中間大桌的安排很罕見

相關新聞

西藏日喀則6.8強震／ 救出407人、安置3萬人 專家研判周邊恐再強震

大陸西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8地震，震源深度10公里，截至當天晚間7時，已造成126人遇難、188人受傷。目前...

西藏大地震 夜間禦寒成燃眉之急災民缺帳篷

中國西藏日喀則市定日縣昨天早上發生芮氏規模6.8強震，多人遇難、受傷。綜合多家中國媒體報導，當地海拔超過4000公尺，救...

中美禁毒官員視訊通話 王小洪：盼華府展現更多合作誠意

大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪，7日與美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔視訊通話。王小洪表示，希望美方展現更多...

陸方：願與美推動穩定關係

美國候任總統川普即將在本月就任，他日前在節目上表示，已透過幕僚與大陸國家主席習近平溝通，且認為兩人能相處融洽，但也指控大...

日喀則6.8強震／「拉張型破裂」 拉薩地塊能量釋放

西藏日喀則市定日縣昨上午九時五分發生規模六點八強震，震源深度十公里。截至昨下午，已記錄到規模三及以上餘震十六次。對本次地...

陸工信部長 疑陷反腐風暴

中共廿屆中紀委四次全會近日在北京召開，港媒披露，從央視新聞聯播畫面顯示，出身軍工系統的大陸工信部長金壯龍及多名解放軍上將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。