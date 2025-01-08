中國民眾對當局打貪顯疲勞 反響大不如前

據指出，中國大陸民眾對當局打貪反腐的行動已有疲勞之感，反響大不如前，甚至有人認為在新聞鏡頭前承認貪腐的官員都是「演員」。

星島日報今天刊文指出，中國國家主席習近平前天在中紀委大會針對反腐敗的講話，語氣凌厲，預示著今年仍將高壓反腐，甚至比去年更加猛烈。

而中共18大以來，反腐敗被視為最大的成就之一，比如19大定調「取得壓倒性勝利」，去年中紀委大會也宣稱「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固」。

不過，北京官方去年仍查處了58名中管幹部（多數為省部級），還不包括中央軍委委員苗華等軍方將領，數量達到史上新高。因此，今年的中紀委大會沒有「壓倒性勝利」的字眼，而是以習近平的講話定調，即「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」。

文章認為，中共展開史無前例的反腐風暴，展現了自我革命的決心，但至今仍不斷有「老虎」落馬，令民眾有疲勞之感，凝聚民心的邊際效益也日漸下滑。

比如，北京央視近日又播出反腐大片，司法部前部長唐一軍、貴州省委前書記孫志剛出來懺悔，說「無顏面對、無地自容」，還披露前國家宗教局局長崔茂虎、中石油前董事長王宜林等荒誕貪腐劇情，但民間反響已經大不如前，甚至有人認為他們只是「演員」。

文章質疑指出，按照官方的說法，中共20大產生的新一屆中央委員會，選人標準「嚴把政治關廉潔關」，但為什麼還有那麼多中央委員落馬，甚至是國家領導人級別的秦剛、李尚福、苗華。這說明反腐和官員選拔制度建設仍有待加強。