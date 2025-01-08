我學者：2027年後 台海最關鍵5年

中央研究院政治所研究員蔡文軒昨天說，推估習近平將在二○三二年交出中共總書記一職，但會繼續掌握軍權。習交棒前五年牽涉人事接班布局，政治不穩定性增添，將是台海情勢最關鍵的五年。

中央社報導，政大東亞所等單位昨舉辦中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇。

「習近平大權在握，目前沒有確切跡象顯示他受到有力的挑戰」，蔡文軒在論壇表示，唯一可能對習構成威脅的，恐是其身體狀況；推估習在二○三二年交出中共總書記，不過續握軍權，二○三二年的前五年也將是中國政治、台海局勢最為關鍵五年。

蔡文軒會後剖析，中共總書記工作可說是日理萬機，對年邁老人來說，會是吃重的負擔；由於生理侷限，推估習於二○三二年交出總書記一職，在此之前將培養科技官僚接班。

據公開資料，習近平生於一九五三年六月，將於二○三二年滿七十九歲。

蔡文軒表示，倘若習近平在二○三二年交棒，勢必得在前五年布局。習派幹部中央政治局常委李強、蔡奇等人必須漸漸地離開核心圈，一來是年紀到了，二來是習必須去排除親信對於被安排接班的總書記留有控制的可能性。

蔡文軒說，習近平若在這段期間（二○二七至二○三二年）慢慢交權，必會牽涉人事動作，恐就有危機產生，政治不穩定性添多將對中國政治、台海情勢造成影響。而二○二七年後，中美國力也將持續拉近，不能排除北京屆時恐對台灣議題想要有些轉變。