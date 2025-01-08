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陸工信部長 疑陷反腐風暴

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

中共廿屆中紀委四次全會近日在北京召開，港媒披露，從央視新聞聯播畫面顯示，出身軍工系統的大陸工信部長金壯龍及多名解放軍上將沒有出席，相信與軍工系統近年掀起的反腐風暴有關。

按照慣例，中共中紀委召開全會，大陸中央和國家機關各部門、各人民團體、軍隊有關單位主要官員都會出席。

不過，香港星島日報指出，中紀委四次全會六日在北京開幕，出身航天系統的金壯龍原應坐在大陸國家民族事務委員會主任潘岳與科技部長陰和俊之間，但不見人影。而在一月二日，金壯龍也沒有陪同總理李強在山東濟南考察。

金壯龍出身航天系統，曾任上海航天局長、中國航天科技集團副總經理、中國商用飛機公司總經理及董事長、中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任。二○二二年九月，金壯龍擔任大陸工信部長，去年九月美國蘋果公司執行長庫克訪問大陸時，金壯龍還曾在北京與庫克見面，喊話希望蘋果持續深耕大陸市場。

報導指出，最近一年，隨解放軍反腐風暴，共軍軍工系統也大震盪，多名軍工巨頭落馬。上月缺席晉銜儀式的四位上將，包括陸軍司令員李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智和武警司令員王春寧，也沒參加中紀委大會。

報導稱，金壯龍及多名軍方高層的缺席，再度引發對軍工系統反腐行動的關注，外界普遍認為，隨習近平持續推動反腐，軍工系高層人事變動或將成下個焦點。

此外，較早前落馬的前上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松，也曾任上海航天局（中國航天科技集團第八研究院）局長；曾任上海航天局長的袁潔（前中國航天科工集團董事長）、代守侖（前黑龍江牡丹江市委書記），也傳出落馬。

在六日的開幕會上，大陸國家主席習近平強調，腐敗是中共面臨的最大威脅，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜；反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。

上海 中紀委 反腐

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