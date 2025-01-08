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海基會夜宴台商 吳豊山：兩岸僵局 從不會沒辦法

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

新年伊始，海基會就悄然在圓山大飯店宴請新聘顧問。據了解，在這場不公開活動中，海基會董座吳豊山致詞時強調，兩岸僵局目前看似無解，但凡事從來不會是沒有辦法，他非常樂觀且有信心，能處理好兩岸的問題。

本報掌握上述顧問聘書頒發儀式與晚宴情況。據不具名台商轉述，晚宴於六日晚間在圓山大飯店登場，首先由吳豊山董事長致詞開場，接著全場一起舉杯祝賀，隨後吳到各桌向出席顧問逐一「敬致證書」，吳特別強調「不是頒發，而是敬致」。

至於吳豊山致詞內容，據轉述，他最後說到兩岸的僵局目前看似無解，但以自身的經驗分享認為，凡事從來不會是沒有辦法，只有懶得去想辦法，或是還沒有想到辦法，是以他非常樂觀且有信心能處理好兩岸的問題。而海基會副董事長兼秘書長羅文嘉則滿場敬酒表達感謝，並明確表示歡迎顧問們隨時提出建議。

據指出，當晚席開六桌，除海基會顧問外，還有「台商財經法律顧問」出席，總數約為四、五十人。另據了解，由於按照章程，海基會顧問係由秘書長提請董事長同意聘任，此次聘任顧問的相關人選與安排，也呈現了海基會「吳羅體制」下的新局面。

公開資料顯示，海基會於二○○九年制頒「無給職顧問遴聘辦法」，網羅學者專家、商界人士擔任顧問，對兩岸事務提出建言，提供政府與海基會意見參考。惟海基會近年已不再公布顧問名單，據該會二○二三年報，當年共聘任廿九位顧問、召開五次顧問會議。

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