聽新聞
0:00 / 0:00

日喀則6.8強震／「我們的心同在」 賴總統慰問災民

聯合報／ 記者張文馨陳政錄／台北報導
西藏日喀則市定日縣規模6.8強震，造成嚴重死傷，賴清德總統在社群平台Ｘ發文慰問受強震影響的西藏人民與罹難者家屬。記者潘俊宏／攝影
西藏日喀則市定日縣規模6.8強震，造成嚴重死傷，賴清德總統在社群平台Ｘ發文慰問受強震影響的西藏人民與罹難者家屬。記者潘俊宏／攝影

西藏日喀則市定日縣昨上午發生規模六點八強震，造成嚴重死傷，賴清德總統在社群平台Ｘ（前身推特）發文慰問受強震影響的西藏人民與罹難者家屬。

這不是賴總統首度慰問受災的中國大陸民眾，他去年六月廿一日在Ｘ以簡體字發文，慰問大陸南方暴雨受災民眾。

賴總統這次以英文發文稱：「我們的心與這次地震受到影響的西藏人民及周遭地區同在。在此向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並且祈禱救難與救濟措施盡早抵達，以協助災區迅速復原。」

陸委會昨晚也表達對西藏地震傷亡災民慰問關懷，並提醒在陸國人留意自身安全。陸委會指出，政府透過「兩岸既有聯繫機制」，向中國大陸有關方面表達慰問，也請海基會盡速了解有無國人受困於當地或傷亡情形，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線。

陸委會並提醒，目前災區餘震不斷，政府將持續密切注意當地最新地震訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人小心留意自身安全。

海基會昨晚表示，昨已致函大陸海協會表達我方的誠摯關懷與慰問。海基會說，這次強震導致西藏大量房屋倒塌，並已造成逾兩百人傷亡。海基會並請海協會代向罹難者家屬表達慰問之意，也期盼災區人民早日恢復正常生活。

強震 海基會 西藏

延伸閱讀

慘重傷亡！西藏日喀則規模6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏定日縣大地震已釀95死 有台人在災區？大陸國台辦回應了

西藏強震奪走至少95條人命 達賴喇嘛發聲：深感悲痛

西藏強震已致95死、133傷 陸委會表慰問關懷

相關新聞

西藏日喀則6.8強震 至少126死

西藏日喀則定日縣昨上午九時發生規模六點八強震，創下當地百年紀錄，由於震源深度僅十公里，當地震感強烈。截至昨晚官方統計已有...

日喀則6.8強震／「拉張型破裂」 拉薩地塊能量釋放

西藏日喀則市定日縣昨上午九時五分發生規模六點八強震，震源深度十公里。截至昨下午，已記錄到規模三及以上餘震十六次。對本次地...

陸工信部長 疑陷反腐風暴

中共廿屆中紀委四次全會近日在北京召開，港媒披露，從央視新聞聯播畫面顯示，出身軍工系統的大陸工信部長金壯龍及多名解放軍上將...

我學者：2027年後 台海最關鍵5年

中央研究院政治所研究員蔡文軒昨天說，推估習近平將在二○三二年交出中共總書記一職，但會繼續掌握軍權。習交棒前五年牽涉人事接...

日喀則6.8強震／「我們的心同在」 賴總統慰問災民

西藏日喀則市定日縣昨上午發生規模六點八強震，造成嚴重死傷，賴清德總統在社群平台Ｘ（前身推特）發文慰問受強震影響的西藏人民...

海基會夜宴台商 吳豊山：兩岸僵局 從不會沒辦法

新年伊始，海基會就悄然在圓山大飯店宴請新聘顧問。據了解，在這場不公開活動中，海基會董座吳豊山致詞時強調，兩岸僵局目前看似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。