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西藏日喀則6.8強震 至少126死

聯合報／ 記者廖士鋒黃雅慧／綜合報導
西藏日喀則定日縣昨發生規模六點八強震，救難人員進入搶救。（路透）
西藏日喀則定日縣昨發生規模六點八強震，救難人員進入搶救。（路透）

西藏日喀則定日縣昨上午九時發生規模六點八強震，創下當地百年紀錄，由於震源深度僅十公里，當地震感強烈。截至昨晚官方統計已有一二六人遇難、一八八人受傷，三六○九戶房屋倒塌。大陸國台辦昨晚指出，截至目前，震區沒有涉及台灣民眾的災情。

地震發生在昨日上午九時，震央在定日縣措果鄉附近，方圓廿公里內有六千九百位居民，震源五公里內平均海拔高達四二五九公尺。這次地震起因為印度洋板塊向北擠壓所致。地震機構資料顯示，定日縣自一九○○年來從未出現過如此強震，方圓三百公里內也只有二○一五年的尼泊爾大地震更劇烈。

西藏日喀則定日縣昨發生規模六點八強震，截至昨晚官方統計已有一二六人遇難、一八八人受傷，三六○九戶房屋倒塌。（法新社）
西藏日喀則定日縣昨發生規模六點八強震，截至昨晚官方統計已有一二六人遇難、一八八人受傷，三六○九戶房屋倒塌。（法新社）

頂零下低溫 救災更難

受強震影響，當地道路、電力、鐵路系統皆受到衝擊，拉日鐵路一度停運，附近多條公路則已禁止非關救援的社會車輛進入。更糟的是，由於日喀則市近日最低氣溫只有零下十四至十八度，最高也只有零到七度，嚴寒氣候對救援和災民安置都是極大挑戰。

昨上午當地災情陸續傳出，綜合封面新聞等陸媒報導，日喀則桑珠孜區的劉先生說，昨上午他被震醒，趕緊往外面跑，當時不少人都跑到街上避難。極目新聞引述一位定日縣居民表示，地震發生時，聽到轟隆隆的聲音被震醒，不敢進到房內。還有居民表示「好在第一時間跑出到室外」。

巴松村珠峰牛頭賓館老闆次仁格回憶，地震時整個賓館都在晃動，其中放置飲料的櫃子都因劇烈晃動倒下。當他跑到賓館外的空地時，發現周邊已聚滿了村民。村裡沒有人員傷亡和房屋倒塌，但地震後村裡停電了。曲宗村民頓當表示，村子裡有一部分年代久遠的土坯房，難以承受地震帶來的衝擊而倒塌，約一個小時後，餘震還在持續。

珠峰大本營 震感強烈

對於在西藏旅遊的遊客，珠峰大本營景區工作人員表示，當時大本營震感強烈，整個地面都在搖晃，遊客都緊急躲避進環保車內。

強震發生後，大陸官方動員救災。大陸國家主席習近平指示要全力展開人員搜救，全力救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。大陸副總理張國清率隊趕赴災區。昨晚官方最新消息，目前共調集各級應急救援、消防救援、森林消防、公安員警、部隊官兵及社會應急救援力量一點二萬餘人，全力開展人員搜救工作，搜救出被困群眾四○七人，設立十四個轉移安置點，轉移安置受災群眾三點○四萬餘人。

陸專家示警 還有餘震

大陸專家表示，從構造上來看，此次地震發生在喜馬拉雅構造帶，有感餘震還會發生。

地震 強震 餘震

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