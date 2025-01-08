陸方：願與美推動穩定關係

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

美國候任總統川普即將在本月就任，他日前在節目上表示，已透過幕僚與大陸國家主席習近平溝通，且認為兩人能相處融洽，但也指控大陸一直在經濟上敲美國竹槓。

大陸外交部昨（7）天回應指出，重視川普的表態，重申願與美國推動中美關係穩定、健康、可持續發展，但也強調，中美經貿合作的本質是「互惠互利」。

路透報導，川普接受節目訪問，被問到與習近平的關係時表示，「我們已經在談。我們透過他們的代表談話」。川普並提到，「我們可能會處得非常好，我這麼預測」，但他也再次指控大陸一直在經濟上單方面剝削美國。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應表示，關於中美雙方交流問題，大陸重視川普上述表態，並稱中美透過各種方式保持溝通。他強調大陸願與美方秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

郭嘉昆並未證實川普和習近平是否透過幕僚互動，以及雙方獲得哪些共識。至於中美經貿合作議題，他指出大陸一貫認為中美經貿合作的本質是互惠、互利，強調中美各自的成功是彼此的機遇，中美各自的發展是彼此的助力。大陸願按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美經貿關係穩定發展。

川普 美國

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