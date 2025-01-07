慘重傷亡！西藏日喀則規模6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則定日縣7日遇到百餘年歷史上最強烈的地震，導致慘重的人員傷亡，晚間官方發布的最新統計顯示，地震已造成126人遇難，3609戶房屋倒塌，188人不同程度受傷。據國台辦晚間表示，災區目前暫未傳出有台灣籍民眾傷亡。

據西藏日報7日深夜10時許消息，截至1月7日19時，地震已造成126人遇難，3609戶房屋倒塌，188人不同程度受傷，其中28名重傷患轉移至市人民醫院進行救治。

消息還指，目前共調集各級應急救援、消防救援、森林消防、公安幹警、共軍官兵以及社會應急救援力量1.2萬餘人，全力開展人員搜救工作，搜救出被困群眾407人，設立14個轉移安置點，轉移安置受災群眾3.04萬餘人。截至目前，因地震損壞路段已全部搶通。

此前，官媒中國新聞周刊發出一篇文章，援引官方地震機構研究員分析指出，當地房屋已土石木結構為主，抗震性很差，加上海拔高，居民通常會將屋頂加厚，使房屋倒塌後更重的牆體壓下來更不利於逃生，惟此文已被刪除。

7日晚間9時左右，西藏官方宣布，「根據災情有關情況」，自治區應急指揮部按照《西藏自治區地震應急預案》相關規定，決定將地震應急響應級別升級為一級地震應急響應，立即進入一級地震應急響應狀態。此舉凸顯官方對於災情的嚴重程度有進一步的預估。