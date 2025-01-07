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西藏規模6.8強震傷亡嚴重 海基會：致函海協會表達慰問

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
對於大陸西藏發生強震，造成多人死傷，海基會已致函海協會表達我方的誠摯關懷與慰問。圖／聯合報系資料照片
對於大陸西藏發生強震，造成多人死傷，海基會已致函海協會表達我方的誠摯關懷與慰問。圖／聯合報系資料照片

對於大陸西藏今日發生規模6.8強震，造成多人死傷，繼陸委會透過「兩岸既有聯繫機制」，向陸方表達關懷慰問後，海基會晚間也表示，已致函海協會表達我方的誠摯關懷與慰問。

海基會7日晚間表示，這次強震導致西藏大量房屋倒塌，並已造成逾兩百人傷亡。海基會已於今日致函海協會表達遺憾，並請海協會代向罹難者家屬表達慰問之意，也期盼災區人民早日恢復正常生活。

稍早，陸委會也表示，今日上午9時5分在中國大陸西藏日喀則市定日縣附近發生規模6.8地震。政府透過兩岸既有聯繫機制，向中國大陸有關方面表達慰問之意，也請海基會盡速了解有無國人受困於當地或傷亡情形，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線。

陸委會並提醒，目前災區餘震不斷，政府將持續密切注意當地最新地震訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人小心留意自身安全。

至於地震中有無台灣人受災，大陸國台辦稍早稱，據了解，截至目前，震區沒有涉及台灣同胞的災情。

海協會 海基會 陸委會

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