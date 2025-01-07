告別戰狼外交？ 學者分析大陸三大外交方針

為因應大陸整體經濟情勢衰退、以及川普重返台宮後中美關係的不確定性，中共在過去一年調整其外交路線，中央研究院政治學研究所副研究員張廖年仲指出，中國大陸在2024年告別「戰狼外交」，重新擁抱「熊貓外交」，並採取爭取歐洲國家、團結南方國家以及對美兩手策略的方針。

張廖年仲7日參加政大東亞所和中共研究雜誌社舉辦的「2024年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」時指出，大陸國家主席習近平在2023年12月參與駐外使節工作會議，首度對駐外人員提及「統一戰線」一詞，似乎就暗示了中共自2020年新冠疫情以來的「戰狼外交」要告一段落，包括作為指標性戰狼外交官的大陸外交部前發言人趙立堅早在2023年初就轉任其他職務。

習近平2024年5月睽違5年出訪歐洲，接連拜會法國總統馬克宏和歐盟執委會主席馮德萊恩，並訪問塞爾維亞和匈牙利，中國和匈牙利成為「新時代全天候全面戰略夥伴」，塞爾維亞則成為歐洲第一個與中國大陸簽署「命運共同體」聲明的國家。張廖年仲指出，未來塞爾維亞和匈牙利會成為中國大陸在歐洲發展外交關係的重要橋樑。

過去一年，習近平還參與了多場多邊國際組織會議，包括5月的「中國－阿拉伯國家合作論壇」、9月的「中非合作論壇」峰會、10月的第16屆金磚國家高峰會議，以及11月的APEC和G20峰會，另外，中國大陸和印度在金磚會議前就邊境問題達成協議，中巴關係則提升至「攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體」。

而2023年11月習近平和美國總統拜登在舊金山會面，為中美關係的緩和率先拉開序幕，北京在2024年4月恢復所謂的「熊貓外交」，宣布將提供美國聖地牙哥和華盛頓動物園各一對熊貓，隨後美國財政部長葉倫和美國國務卿布林肯和美國國家安全顧問蘇利文相繼訪問中國大陸，顯示出中美的經貿與外交事務高層仍保持溝通對話。

張廖年仲指出，未來中國大陸在外交上有幾點值得注意。一是當中國積極與歐洲建立關係，中俄關係是否會發生變化；二是當中國大陸對南方國家「大撒幣」的同時，是否會對其國內經濟造成影響；三是中國和菲律賓在南海的衝突不斷，而美國站在支持菲律賓的立場下，是否會影響中國大陸外交路線的調整；四是接下來中國大陸會如何拉攏鄰近國家，特別是美國的友邦日本和韓國等；最後是中國大陸會如何應對川普重返白宮。