專家估習近平「這時間點」交出中共總書記職位 曝台海情勢最關鍵五年

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒今天說，推估習近平將在2032年交出中共總書記一職，繼續掌握軍權。習交棒前5年牽涉人事接班布局，政治不穩定性增添，將是台海情勢最關鍵的5年。

政治大學東亞研究所與其他等單位7日下午舉辦「2024中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。

「習近平大權在握，目前沒有確切跡象顯示他受到有力的挑戰」，蔡文軒在論壇表示，唯一可能對習構成威脅的，恐是其身體狀況；推估習在2032年交出中共總書記一職，不過續握軍權，2032的前面5年也將是中國政治、台海局勢最為關鍵5年。

蔡文軒會後對中央社剖析，中共總書記的工作可說是日理萬機、非常繁重，對於一名年邁老人來說，會是一份吃重的負擔；由於生理侷限，推估習近平於2032年交出中共總書記一職，在此之前將培養科技官僚接班。

據人民網中央領導機構資料庫，習近平生於1953年6月，將於2032年滿79歲。

蔡文軒表示，倘若習近平在2032年交棒，勢必得在前5年布局。習派幹部中共中央政治局常委李強、蔡奇等人必須漸漸地離開核心圈，一來是年紀到了，二來是習必須有充足時間去排除親信對於被安排接班的總書記留有控制的可能性。

「2027到2032年，可能是中國政治和台海情勢最為形勢關鍵的5年」，蔡文軒說，習近平若在這段期間慢慢地交權、接班，必定會牽涉人事動作，一旦有所動作，恐就有危機產生，政治不穩定性添多將對中國政治、台海情勢造成影響。

蔡文軒認為，2027年後，中國、美國的國力也將會繼續、持續地拉近，不能排除北京屆時恐對於台灣議題想要有些轉變，加上推估習有政權交班計畫，「所以我覺得這5年可能會有一些比較大的風險存在」。

「習會把握住中央軍委（主席）這個位置」，蔡文軒指出，中共體制是「槍桿子出政權」，掌握軍隊才是最高領導人；總書記只是名義最高領導人，如同1980年代，鄧小平掌握軍隊實為最高領導人，趙紫陽、胡耀邦只是傀儡。

蔡文軒因此推估，習近平在政權交接後，會繼續把持中共中央軍委主席的位置。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範觀察，中共去年持續對台複合性施壓，兩岸交流實為有限，推估這樣的模式將在2025年繼續下去；美國候任總統川普（Donald Trump）即將就職，美國如何看待台海將是影響兩岸關係的大變數。

他說，對岸除了持續對台施壓外，將會加大論述戰，例如川普選舉期間提到「台灣偷走美國晶片產業」，這恐勾起台灣內部對於美國的負面情緒，這會是北京大打輿論操作戰的素材，有利於分化台美關係。

丁樹範認為，中共對台施壓採取多戰線攻勢，將在今年愈加強化，目標為「促融、反獨」；儘管所謂的「統一」沒有時間表，不過習近平若欲在2027年中共21大會議連任，必定得在對台政策上取得進展。