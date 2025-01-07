傷亡持續增加！西藏定日縣規模6.8地震 已釀95死130傷

西藏日喀則市定日縣7日上午發生規模6.8地震，隨著搜救進行，傷亡人數持續增加。西藏日喀則市表示，經初步排查，截至下午3時，定日縣地震已造成95人遇難，130人受傷。西藏日喀則市7日召開「1·07」地震受災救援工作記者會上，做出前述通報。

大陸財政部、應急管理部7日緊急預撥人民幣1億元中央自然災害救災資金，協助西藏地震災害、救災工作，統籌用於應急搶險和受災群眾救助工作。大陸發改委7日緊急下達人民幣1億元中央預算內投資，支持西藏地震災區災後應急恢復；共軍西部戰區前進指揮所人員，7日14時5分乘坐「運-20」趕赴西藏日喀則震災區，統籌指揮抗震救災工作。

地震發生後，定日縣陸續再測得地震。中國地震台網測定，7日15時54分在西藏日喀則市定日縣（北緯28.46度，東經87.49度）發生3.9級地震，震源深度10公里。截至中午12時共記錄到餘震49次，其中3級以下餘震33次，3級及以上餘震16次，具體為3.0-3.9級13次，4.0-4.9級3次，最大餘震4.4級，距主震震央約18公里。

新京報報導，定日縣應急管理局上午10時通報，震區部分老式土方房屋倒塌，現場有人員被困，具體人數統計中。目前受災區域通訊中斷、停水停電。據統計，措果鄉、曲洛鄉、長所鄉、尼轄鄉受災較為嚴重，受災人數尚在統計中，救援隊伍已趕到各個受災點。

受災較為嚴重的定日縣措果鄉、長所鄉、曲洛鄉3地受地震影響，信號暫時中斷，定日縣其它城區信號未受影響。