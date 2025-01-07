遭美列軍工黑名單…騰訊、寧德時代股價慘跌 陸外交部：無理打壓

美國國防部6日把包括騰訊、寧德時代在內的陸企科技巨頭，列入美方「中國軍工公司名單」。大陸外交部發言人郭嘉昆7日表示，敦促美方立即糾正錯誤做法，立即解除對中國企業的非法單邊制裁和長臂管轄，「中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，維護自身正當發展權利。」

郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，遏制中國高質量發展，「中國人民的發展權利不可剝奪，不容無視。」

多家被列入清單的科技巨頭7日陸續回應，騰訊表示，被列入清單是一個錯誤，強調並非軍工企業或軍工供應商，並稱該清單對業務沒有影響。儘管如此，仍將與美國相關部門共同解決誤會。

寧德時代稱，從未參與過任何涉及軍事的業務或活動，美國國防部的這項決定實屬錯誤。寧德時代表示，清單不限制公司與美國防部以外其他主體合作，對業務基本沒有影響，但仍會積極與美國國防部溝通澄清，包括採取必要的法律行動，維護公司以及股東的權益。

商湯科技表示，被美國防部列入中國軍事清單毫無事實依據，表示強烈反對。商湯強調對業務沒有實質影響，但將盡快就此事與各方積極溝通，以確保獲得公正對待。

不過，該訊息已對相關公司股價造成影響。騰訊、商湯在港股股價分別跌逾6%、3%，寧德時代跌近3%。

美國國防部根據《2021財年國防授權法》第1260H章節的法定要求，公布更新版的在美國直接或間接營運的「中國軍事公司」（Chinese Military Companies, CMC)，簡稱「1260H清單」，該清單列入美國認為可能涉嫌與中國軍方合作的企業，主要用來禁止美國國防部採購這些企業的產品。