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西藏規模6.8強震釀災 陸專家分析成因：拉薩地塊一次能量釋放

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
西藏定日縣7日上午的地震，造成房屋倒塌毀損，汽車、房屋都被震損。圖／澎湃新聞
西藏定日縣7日上午的地震，造成房屋倒塌毀損，汽車、房屋都被震損。圖／澎湃新聞

西藏日喀則市定日縣7日9時05分發生規模6.8地震，震源深度10公里。截至7日13時，共記錄到3級及以上餘震16次。對於本次地震成因，中國地震台網專家表示，這次震源機制為拉張型破裂，屬於拉薩地塊的一次能量釋放。

央視報導，在規模6.8主震之後，中國地震台陸續測得多次餘震，截至今日12時，共記錄餘震49次，其中規模3.0與以上餘震16次，最大震度為4.4級。預計原震區及附近地區近幾日仍存在發生有感地震的可能。

中國地震台網中心組織專家對此次地震分析，指震央位於青藏高原的拉薩地塊內部，距離地震最近的斷層為登麼錯斷裂，距離約11公里，震源機制為拉張型破裂。

專家稱，印度板塊與歐亞板塊碰撞造成的青藏高原隆升、地殼縮短增厚和廣泛的高原變形，是控制中國大陸西部構造變形的主要動力學機制。青藏高原南部地區同時受到南北向擠壓和東西向拉張應力作用，高原內部發育有近南北向和近東西向的兩種典型斷裂。

專家進一步表示，在前述這種強烈地殼形變作用下，拉薩地塊及周緣斷裂帶活動尤為強烈。1950年以來，拉薩地塊共發生6級以上地震21次，最大為2017年的西藏米林規模6.9地震。因此，此次地震屬於拉薩地塊的一次能量釋放。

中新網報導，中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，規模6.8一般來說屬於強震，震感很強烈。如果發生在城市則有強烈破壞性，屬於強破壞性地震，但發生在西藏日喀則，相對來說破壞性較弱，但可能會產生一些比較嚴重的地質災害。

據西藏自治區抗震救災指揮部消息，截至7日12時30分，地震已造成53人遇難、62人受傷。目前，西藏自治區已啟動二級響應。

西藏定日縣地震造成房屋倒塌毀損，救援人員進駐。圖／澎湃新聞
西藏定日縣地震造成房屋倒塌毀損，救援人員進駐。圖／澎湃新聞

地震 西藏 餘震

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