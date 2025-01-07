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何立峰、葉倫線上會面 雙方同意保持溝通重要性
中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰，與美方牽頭人、美國財政部部長葉倫7日視訊通話，新華社報導，中方就美對中經貿限制措施表達關切，特別是就美近期實施的貿易調查等闡明立場。雙方各別表達關切事項，但皆同意保持溝通接觸的重要性。
新華社報導，何立峰與葉倫圍繞落實中美元首重要共識，回顧總結近年來中美經濟領域交往合作經歷，積極評價中美經濟、金融工作組等對話機制的重要作用，同意在過渡期內保持溝通、管控分歧，繼續穩定中美經濟關係。
另據美國財政部稍早聲明，葉倫提出了令人擔憂的問題，包括與中國大陸的非市場政策和做法，以及工業產能過剩有關的問題，損害了美國工人、企業利益，除非得到解決，否則將繼續對雙邊經濟關係產生不利影響。
葉倫強調，包括陸企在內的企業，如果為俄羅斯對烏戰爭提供物質支持，將面臨重大後果。葉倫也對中國國家支持的行為者的惡意網路活動，及其對雙邊關係的影響，表示嚴重關切。
但比對陸方報導或美國財政部聲明，雙方皆稱「此次視頻通話坦誠、深入、富有建設性，雙方同意保持溝通聯繫的重要性。」
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