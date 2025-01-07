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共軍無人機專家自行創業失敗被逼債 跳樓身亡

中央社／ 北京7日電

出身中共解放軍科技領域、外號「無人機天花板」的中國無人機專家張代兵，日前傳出因背負沉重債務壓力，甚至遭到逼債，3日凌晨在湖南長沙住處跳樓輕生，年僅47歲，引起外界關注及揣測。

綜合觀察者網、星島日報等媒體報導及中國網路訊息，張代兵1977年生於重慶，高中畢業後即考取中國國防科技大學，從此進入共軍科技體系，並一路取得該校碩士及博士學位。2007年博士班畢業後，歷任國防科技大學無人系統研究所副主任、主任，研究所副所長。

除此之外，張代兵還曾擔任共軍陸軍裝備部新型無人機系統技術專家組成員、中國科學院微電子研究所研究員、兵器工業集團計算機研究所特聘專家等。

報導指出，張代兵任職上述職務期間，還曾獲得共軍三等功1次，以及軍隊科技進步一等獎、湖南省發明二等獎各1次，在共軍內部及科研單位有「無人機天花板」的稱呼。

根據報導，張代兵2018年以大校軍銜離開國防科技大學投入創業，在長沙成立「長沙雲智航科技公司」，先後發明及研製機器蛇、傾轉旋翼無人機、助推器、高層建築滅火無人機等產品。但有熟悉他的網友指出，張代兵並未因中國商用無人機的熱銷而受惠，反受經濟疲弱影響，張代兵的公司資金鏈陷入緊張，經營面臨困境。

報導提到，張代兵為償還公司債務，不得不變賣自家房子，甚至抵押最後一處房產，同時四處借錢甚至找上網貸公司，並遭債主逼債。最後疑因無法承受債務壓力，在今年1月3日凌晨在住處跳樓輕生。直到家屬及其公司當天在網路發布訃告，宣布5日舉行追悼會後，外界才得知此事。

訃告發布後，有中國媒體向中國國防科技大學求證此事，僅校方證實張代兵已去世，但指不便透露具體死因。在但事發前一天，張代兵仍接連上傳兩則影片，內容是無人機從事高空清洗作業的影像。

張代兵的死因，連日來引起不少中國民眾特別是軍事迷的討論及議論。不少人認為，中國無人機產業對外雖名列前茅，但對內似乎也「捲」成一團；有人質疑，張代兵這樣的人才，怎麼淪落到被逼債的地步；也有人認為，資本一向複雜，這顯示資本介入科技的副作用；還有人說，中國的軍工科技人才近年來接連「英年早逝」，令人懷疑。

債務 共軍 國防

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