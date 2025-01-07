西藏規模6.8地震 習近平指示全力開展搜救、確保安暖過冬

針對7日上午西藏日喀則市定日縣規模6.8地震，大陸國家主席習近平作出重要指示強調，全力開展人員搜救，最大限度減少人員傷亡，妥善安置受災群眾，確保安全溫暖過冬。

央視報導，西藏自治區抗震救災指揮部獲悉，截至7日12時30分，日喀則市定日縣地震已造成53人遇難、62人受傷。目前珠峰景區於7日10時開始暫停對外開放，開放時間另行通知。

中國氣象局7日11時啟動地震災害氣象服務三級應急響應，預計未來3天，西藏日喀則市定日縣以晴為主，最低氣溫-18至-14℃，最高氣溫 0至7℃。氣象部門提醒，未來3天定日縣風力較大，夜間氣溫較低，震區群眾需要注意防寒保暖和防風問題。

新京報報導，中國地震局地球物理研究所原副所長、二級研究員高孟潭表示，西部山區強震頻發，嚴寒狀況是必須面對的嚴峻課題。嚴寒對救援和災民安置都會有很大影響。

地震發生後，中國地震台網中心舉行會商，研判最新形勢。專家表示，從構造上來看，此次地震發生在喜馬拉雅構造帶，有感餘震還會發生。

目前大陸各部門對於震災做出回應：西藏消防救援隊伍、森林消防隊伍共投入794人、150車趕赴現場開展救援；軍方多支部隊進入災區展開救援，西部戰區聯指中心啟動應急響應機制，出動1架無人機飛臨震央排查災情，就近出動50名民兵趕赴災情較重的長所鄉開救援，其它如邊防某團也做好出動準備。

7日9時5分，西藏自治區日喀則市定日縣發生規模6.8地震，震央位於定日縣措果鄉，震央20公里範圍內人口數約6900人，震央20公里範圍內有3個鄉（鎮、街道）駐地、27個村。