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國家發改委：全面取消就業地參保戶籍限制

中央社／ 台北7日電

中國國家發改委印發「全國統一大市場建設指引（試行）」。當中提到，全面取消在就業地參保戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策。

據中國媒體財聯社報導，中國國家發改委今天印發「全國統一大市場建設指引（試行）」（下稱：指引）。指引共8章54條，具體提出強化市場基礎制度規則統一、推進市場設施高標準聯通、打造統一的要素和資源市場、推進商品和服務市場高水準統一、推進市場監管公平統一、規範不當市場競爭和市場干預行為等。

指引指出，有關部門要健全統一規範的人力資源市場體系，完善就業公共服務體系，建設全國就業公共服務平台，健全全國統一的社保公共服務平台，全面取消在就業地參保戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策。

指引提到，各地區不得在戶籍、地域、身份、檔案、人事關係等方面設置影響人才流動的政策性障礙，促進人才資源合理流動、有效配置。

其中還提出，各地區、各部門要嚴格落實「全國一張清單」管理模式。地方依法設定的市場准入管理措施，要全部列入全國統一的市場准入負面清單管理。

指引表示，各地區不得利用行政、刑事手段違法干預經濟糾紛、侵害經營主體權益，不得超權限、超範圍、超數額、超時限查封、扣押、凍結經營主體財產，不得違法進行異地執法或實行異地管轄，依法防止和糾正逐利性執法司法活動。

指引規範，各地區、各部門不得在招標和政府採購中違法限定或者指定特定的專利、商標、品牌、零部件、原產地、供應商，違法設定與招標採購項目具體特點和實際需要不相匹配的資格、技術、商務條件，違法限定投標人所在地、組織形式、所有制形式，或者設定其他不合理的條件以排斥、限制經營者參與投標採購活動。

第一財經之前報導，華中師範大學公共管理學院副教授孫永勇指出，中國有大量流動人口不在戶籍所在地就業，參保應該是與就業有關，而與戶籍無關，這樣才有利於勞動力的跨地區流動和建設全國統一的大市場。

和服 戶籍 關係

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