大陸外長王毅訪非4國首站 會晤納米比亞總統

大陸外長王毅訪問非洲4國行程，首站抵達納米比亞首都溫荷克，與該國總統總統姆本巴會面。王毅5至11日陸續訪問納米比亞、剛果、查德、奈及利亞4國，這次也是大陸外長連續35年在每年年初訪問非洲。

王毅與姆本巴會面時稱，中國願與納米比亞拓展深化各領域合作，實現共同發展。姆本巴回應，納米比亞支持大陸國家主席習近平提出的「三大全球倡議」，期待在國際地區事務與中國互相配合，維護共同利益。

王毅也向姆本巴表示，去年習近平主席於「中非合作論壇」北京峰會提出，中非攜手實現「現代化十大夥伴行動」，宣布中非關係定位提升為「新時代全天候命運共同體」，「我們願同納方共同推動十大夥伴行動在納落地，為納米比亞加快現代化提供助力。」

另外，王毅也與納米比亞候任總統恩代特瓦會面。他也祝賀恩代特瓦當選納米比亞首位女總統。王毅稱，中方願為納米比亞經濟發展提供能力所及支持，攜手推進各自現代化進程。

王毅在會見恩代特瓦時也提到，「中國外長每年首次外訪一定要來非洲，這是中國外交的優良傳統和鮮明特色。這一作法35年一以貫之，從未改變、從不動搖。」