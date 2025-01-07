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接替盧沙野 中國新任駐法國大使鄧勵履新

中央社／ 台北7日電

據中國駐法國大使館官網，中國新任駐法國兼駐摩洛哥大使鄧勵6日抵達巴黎履新，接替任內戰狼言論爭議四起的盧沙野。

據公開資料，1965年出生的鄧勵精通法語，長期從事中國對西亞北非、歐洲地區外交工作，曾任中國外交部歐洲司副司長、駐法國大使館公使、西亞北非司司長、駐土耳其大使等；2020年出任外交部部長助理，一年後升任副部長，分管西亞北非、非洲、歐洲地區、領事事務及檔案工作。

剛卸任的前中國駐法國大使盧沙野任內言論多次引起爭議，更數度遭法國外交部召見。

盧沙野曾公開指責對中國持批判立場的法國學者博達安（Antoine Bondaz）是「小流氓」、「意識形態魔鬼」；2023年4月接受法國電視台專訪時稱包括烏克蘭在內的前蘇聯國家「在國際法上沒有有效地位」，而克里米亞「一開始就是俄羅斯的」，引發軒然大波。

2024年12月接受中新社訪問時又表示，法國等西方國家一直處於金字塔尖，「習慣了從上往下俯視別人」，但中國逐漸強大，西方國家對待中國的心態已「不再像從前一樣俯視了」，雙方都要適應和磨合，逐步達到新的平衡。

外交部 法國 西亞

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